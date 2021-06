La mañanera de AMLO, 3 de junio, minuto a minuto

08:49: Termina la conferencia.

08:48: Pide a Profeco revisar el tema de altos precios de productos en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

08:45: Se acordó incrementar la vacunación en Quintana Roo y Baja California Sur, informa el Presidente. Será incrementada la vacunación en estos dos estados y en toda la franja fronteriza, dice. Quintana Roo nos preocupa porque hubo un incremento en contagios, pero ya está aminorando, añade.

08:40: Va a haber justicia en el caso del Metro Olivos, no va a haber impunidad. “El que resulte responsable tiene que asumir su presunto delito y no solo es el dictamen del gobierno de la Ciudad, la Fiscalía está haciendo su investigación y es de oficio porque hubieron pérdidas de vidas humanas (...) no va a haber carpetazo”, dice.

Todos han expresado, hasta los de más alto nivel, que están a disposición de las autoridades por el caso de Metro Olivos, dice.

08:32: Destaca la importancia la renovación en los puertos con la Secretaría de Marina “porque tenemos que enfrentar el flagelo del contrabando y sobre todo de la entrada de la droga sintética, del fentanilo”.

08:25: Celebra que ramas de la actividad económica “ya empiecen a florecer”. Destaca una buena estrategia económica y celebra que está bajando el número de muertos por la pandemia “porque eso duele mucho”.

08:22: Hace falta la integración presencial de los servidores públicos porque se han demorado trámites, dice el Presidente. Pronto vamos a ir a la normalidad plena, agrega y celebra “el que el Banco de México incrementó su pronóstico de crecimiento para el país, hasta 7%”.

08:16: Cuenta cómo dos alumnas normalistas murieron al caer de un tráiler que saqueaban; refiere que “casi las obligan” para realizar esos actos. “Esa educación no, así no es”, declara y garantiza su libertad.

08:12 No es tiempo de caciques, dice. Vamos a hablar con los normalistas de la vía pacífica para protestar, no somos represores, no soy Díaz Ordaz, menciona. Lamenta que hay caciques en universidades públicas.

08:09: El Presidente dice que “se ha avanzado, pero falta” sobre la atención a escuelas normales. Pasando las elecciones quiero hablar con estudiantes y profesores porque hay abusos en el manejo de los fondos en el caso de las normales, denuncia.

08:05: Sobre casos de familiares que se turnan el gobierno en Cosoleacaque, el Presidente pide que pasen las elecciones para hablar del tema. El cambio tiene que ver con el ejercicio pleno de nuestra libertad “para que nosotros mismos digamos basta y no nos dejemos manipular, influenciar, por nadie”, señala.

08:01: Sobre la investigación de funcionarios por el colapso de Metro Olivos, López Obrador pide esperar a que se tenga el dictamen. “En nuestro gobierno no se permite la corrupción ni hay impunidad”, dice.

07:58: Se hace un enlace al aeropuerto de la Ciudad de México por la llegada de vacunas contra Covid-19; refiere que México ya cuenta con 42 millones 347 mil 665 dosis.

07:57: Pide atender a la mamá de una persona acusada de haber asesinado a la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato.

07:54: Hay paz y tranquilidad en el país, está garantizada la libertad para elegir a los representantes, menciona de cara a las elecciones del 6 d ejunio. “No hay ningún problema”, declara.

07:52: Estamos analizando la vacunación contra coronavirus para adolescentes, dice.

07:51: Se acata y se cumple, dice sobre la orden del INE de bajar tres conferencias mañaneras. “Nosotros informamos, no hacemos propaganda”, refiere.

07:51: Dice que ya se tiene la agenda para la visita de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos.

07:49: Anuncia que supervisará este fin de semana trabajos del Tren Maya en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Todavía no sé bien a qué hora voy a votar, como a las 10 de la mañana, en un lugar cruzando la calle, dice. “Voy a estar pendiente en Palacio Nacional todo el día'', agrega.

07:46: Adelanta que mañana se informará sobre educación y regreso a clases presenciales. Dice que hoy los dirigentes de los maestros tienen una reunión con Delfina Gómez, secretaria de Educación, para lograr acuerdos. “Ya se permite, en todos lados, siempre y cuando haya semáforo en verde, y que es de todas formas, voluntario”, puntualiza y dice que se están logrando consensos.

07:45: Rechaza opinar sobre delitos electorales.

07:40: El presidente López Obrador informa que en el país hay miles de personas presas sin sentencia por lo que va a enviar un escrito al Consejo de la Judicatura Federal. Tiene que ver con la necesidad para que se cuente con defensor de oficio y el Poder Judicial atienda a quienes no tienen para pagar abogados, refiere.

07:39: El Presidente pide atender el caso de un hombre supuestamente detenido por matar a una persona que está viva.

07:33: A diferencia de antes, se han mantenido todas las prestaciones laborales a los trabajadores de Pemex, señala. Destaca nuevos métodos democráticos para elegir a representantes sindicales y agrega que "nada ilegal se permite".

07:30: Gobernación atiende a los familiares de las víctimas del Halconazo, así como a los del 68 y de la Guerra Sucia. Pide no olvidar esos casos.

07:28: Sobre agresiones a menores sexuales contra menores en escuelas públicas, reveladas en EL UNIVERSAL, López Obrador lo lamenta y pide a las autoridades poner atención y dar seguimiento. “Sí estamos atentos a esto, todos los días”, refiere.

07:25: Vamos a esperar a que pasen las elecciones, responde sobre un cambio en su gabinete.

07:24: Luego de que Israel expresó molestia con México por la votación en la ONU a favor de la creación de una comisión de investigación contra ese país, el Presidente dice que está de acuerdo.

Respalda la política que se aplica, “buscando que haya diálogo, que no haya violencia”. “Estamos de acuerdo con el pronunciamiento que se hizo en la ONU”, declara.

07:21: Vamos muy bien, esta semana se concluye la vacunación con primera dosis a personas de 50 a 59 años, refiere el Presidente. “Si seguimos como vamos, se va a cumplir que en octubre tengamos vacunados a todos los mayores de 18 años, aun con una dosis”, dice. Anuncia que la próxima semana se tendrán vacunas adicionales, de laboratorios y de gobiernos.

07:20: Muestra las cifras de vacunación por estados.

07:17: Inicia la conferencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador informa “una buenísima noticia”; que este jueves se vacunaron más de un millón de personas, “cifra récord”. Se ampliaron brigadas y se está vacunando a gente más joven, de 40 a 49 años, que tiene mejor movilidad, dice.