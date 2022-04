La mañanera de AMLO, 20 de abril, minuto a minuto

07:56- Mejía Berdeja destaca detenciones en casos como el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval.

07:54- Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad, presenta en la mañanera el reporte Cero Impunidad, luego de promocionar en Coahuila la consulta de revocación de mandato de López Obrador.

07:52- Destaca el secretario de Defensa el apoyo que se dio durante Semana Santa.

07:49- El secretario de Defensa destaca acciones contra el narcotráfico y el robo de combustibles, además del fortalecimiento de aduanas. Destaca el apoyo al INE tras la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, del pasado 10 de abril.

07:46- Destaca Luis Cresencio Sandoval las detenciones de miembros de grupos del crimen organizado, entre ellos los relacionados con la matanza en Zinapécuaro, Michoacán y de “El Michoacano”. Destaca acciones coordinadas con otras dependencias.

07:44- Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa, destaca las acciones de la dependencia que encabeza.

07:38- Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, destaca las acciones de los elementos marinos.

07:34- Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, destaca el despliegue, reclutamiento y acciones de la compañía.

07:31- La secretaria de Seguridad destaca resultados contra el huachicoleo, toma de casetas y secuestro. Cero pimunidad y cero corrupción, refiere.

07:29- Rosa Icela Rodríguez destaca disminución de homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios. Destaca una disminución de los feminicidios.

07:27- Estamos trabajando para dar tiros de precisión contra la delincuencia organizada, afirma la secretaria de Seguridad.



07:26- Estamos en los niveles más bajos de los últimos siete años, dice Rosa Icela Rodríguez sobre los delitos del fuero federal. Destaca una baja en las cifras de homicidio doloso.

07:24- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, presenta el reporte mensual de seguridad y destaca que hay resultados, producto del gabinete de seguridad nacional, “bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que trabaja todos los días desde muy temprano” con los gobiernos estatales.

07:20- Luego de que ayer la Corte omitió pronunciarse sobre el conteo de votos de los ministros en la Ley Eléctrica, López Obrador critica a los medios que informaron el hecho.

07:16- López Obrador asegura que sus adversarios están ofuscados, que la transformación los saca de quicio y enseñan el cobre. Al acusar manipulación en medios, el Presidente acusa que ha padecido “guerras sucias”: “los golpes de estado mediáticos”.

07:13- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se informará sobre seguridad, que “es fundamental y podamos vivir en paz y con tranquilidad, sin eso no es posible nada; pero si no hay paz, no hay tranquilidad, no tiene sentido la vida”. Vamos avanzando, se está aplicando una buena estrategia y ya empieza a dar resultados, agrega.