La mañanera de AMLO, 17 de junio, minuto a minuto

07:58- Asegura que no ha habido pérdida de empleo.

07:56- También compara la inflación anual por país. Manda un mensaje a “la gente del campo”: Todo lo que puedan sembrar de maíz, frijol, arroz, trigo; alimento no dejar de tener las gallinitas y los animales de patio, eso ayuda mucho.

07:53- “El precio aguantó, resistió (...) no hemos tenido devaluación”, destaca el presidente López Obrador al comparar la variación del tipo de cambio de otros sexenios desde Miguel de la Madrid.

07:51- Sí se ha avanzado en la fabricación de autos eléctricos, dice al mencionar que México compró la refinería Deer Park. Imagínense si nos seguimos guiando por los consejos de los tecnócratas, estaríamos comprando toda la gasolina a precios elevadísimos y entonces no podríamos enfrentar esta crisis, expresa.

07:49- La inflación es un problema grave y estamos haciendo lo que nos corresponde para que no nos afecte, sobre todo la economía popular; la clave está en producir lo que consumimos, declara.

07:47- Nos alcanza para mantener los combustibles sin aumento, destaca.

Yo le digo al pueblo de México que no van a aumentar los precios de la gasolina, del diesel ni de la luz, declara.

07:44- Cuesta más la gasolina en EU que en México, señala. Recuerda que hizo un recorrido en el país para estimular la producción de básicos y llama de nueva cuenta al autoconsumo. Destaca el quitar aranceles para la importación de alimentos: Estamos en acuerdo con EU para la compra de algunos alimentos, estamos viendo esa posibilidad porque nos afecta más la inflación en lo que tiene que ver con alimentos, menos en lo energético. La lección es que tenemos que buscar la autosuficiencia alimentaria, dice.

07:42- Destaca el subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas y no impacte en la inflación.

07:40- Acusa que la inversión de Pemex en el periodo neoliberal se iba al norte y a las aguas profundas “donde no había petróleo”; ¿por qué hacían eso?, pregunta. Les importaba robar, dice y destaca el encuentro de yacimientos “muy buenos”.

07:39- Resalta que su gobierno también ha invertido en coquizadoras. Estamos por definir el inicio de otra coquizadora en Salina Cruz, refiere.

07:37- Llevamos 450 dólares de utilidad, dice. No hay en ningún lugar del mundo una refinería que se esté construyendo como la de Dos Bocas, expresa.

07:36- Acusa que las refinerías de Salamanca, Salina Cruz y Salamanca no fueron reconfiguradas en el periodo neoliberal. Dice que porque no hay corrupción lleva invertidos 36 mil millones de pesos y ya se aumentó la producción al doble en seis refinerías. Aunque le duela a nuestros adversarios, nosotros compramos la refinería Deer Park, agrega.

07:34- Nosotros nos propusimos lograr la autosuficiencia en combustibles y por eso hemos invertido en la rehabilitación de refinerías y logramos ya procesar el doble de petróleo crudo que se procesaba en las seis refinerías, “que estaban en estado deplorable, en ruinas”, expresa.

07:31- Por mucho tiempo estuvo mal que se elevara a rango supremo la economía y que los países estuviesen manejados por tecnócratas, declara el Presidente. Acusa que en el periodo neoliberal no se construyó ni una refinería “porque no creían en eso, apostaron por extraer petróleo, venderlo y no procesarlo”.

07:29- Al ser cuestionado por la recesión, López Obrador repite que faltó “política” y “diplomacia” para evitar la guerra Rusia-Ucrania y eso afecta a todos los países del mundo, “sobre todo al sector energético”. Llama a producir lo que consumimos.

07:26: Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el caso de México, estamos haciendo lo que consideramos que ayuda para enfrentar el problema de la inflación mundial, expresa al destacar una “actividad productiva fuerte”.