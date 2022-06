La mañanera de AMLO, 16 de junio, minuto a minuto

07:37- Mejía Berdeja destaca sentencias contra personas en la Ciudad de México y en otros estados por diversos delitos.

07:34- El subsecretario menciona aseguramientos de drogas y armas, así como operativos de desarme de autodefensas.También destaca aseguramientos por embarcaciones.



07:31- Sobre el enfrentamiento en Texcaltitlán, Estado de México, Mejía Berdeja informa de la detención de un objetivo prioritario generador de violencia, relacionado con otros hechos violentos. Destaca el aseguramiento de armas.

07:29- Mejía Berdeja informa de la detención de Alexis Ulises “N” presunto homicida de un menor en el Estado de México, de quien era padrastro.

07:25- El subsecretario de Seguridad informa que hay 5 detenidos por el linchamiento del joven Daniel Pizazo, en Huauchinango, además de otros dos por estar presuntamente involucrados. Informa también de la detención de personas relacionadas con grupos de la delincuencia y robos.

07:24- Mejía Berdeja informa que hay tres detenciones por el asesinato del alcalde se Teopisca, Chiapas.

07:22- Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presenta el informe Cero Impunidad e informa de la detención de 22 personas relacionadas a actividades criminales en Colima, entre otras detenciones como de dos hombres por un homicidio en Juchitán.

07:19 - Inicia la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de presentar el reporte Cero Impunidad, señala que en los delitos debe haber castigo y “que no se archiven los casos”.

Es muy importante que se internalice la decisión de que no haya impunidad para nadie, que se sepa eso, que no se oculta nada, no se protege a nadie, no hay privilegiados; estamos en una etapa nueva y el que comete un delito es castigado, sea quien sea, expresa.