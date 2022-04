La mañanera de AMLO, 11 abril, minuto a minuto

08:16- López Obrador asegura que Morena regresó dinero “para obras en beneficio de gente” afectada.

08:14- Lamenta la actitud del INE tras la consulta: “Debería estar ahora celebrando si no hubiese puesto obstáculos; no pudieron a pesar de que no estaban de acuerdo”.

08:13- Esto va a ayudar mucho para consolidar la democracia y para tener buenos gobiernos, para que el pueblo tenga las riendas del poder en sus manos; por eso estoy muy contento y satisfecho, dice tras la consulta de ayer domingo.

Reprocha que sus adversarios apostaban a que se fracasara en la consulta de revocación de mandato: “Yo no sé cómo son demócratas”.

08:11- No se puede gobernar sin el respaldo de los ciudadanos, declara.

08:08- Tras la consulta de revocación de mandato, López Obrador expresa que “esta es una muy buena experiencia para la participación de democracia participativa”. Agrega que con la reforma electoral se van a considerar algunos aspectos para facilitar el que pueda ser vinculatoria y “consideramos que es muy alto el 40% de participación”.



08:00- Porque “ya se puede” tras la veda electoral, en la mañanera regresan los videos que muestran avances en la construcción de obras como la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y Tren Interurbano México- Toluca.





07:56- López Obrador muestra imágenes de cómo la gente asistió a votar a la consulta de revocación de mandato hasta en lancha: “Una fiesta en todos lados”. Vamos a seguir hasta septiembre de 2024 si lo decide el creador, la naturaleza y la ciencia porque ya lo quiso el pueblo, expresa.

07:52- El presidente López Obrador asegura que incluso “con toda la campaña en contra de los adversarios”, en Nuevo Léon votaron 447 mil personas en la consulta de revocación de mandato. Celebra que "por primera vez" gana Guanajuato.

07:50- El Presidente destaca que en el Estado de México votaron casi dos millones de personas en la consulta de revocación de mandato; una participación “considerable” y “bastante”.

07:48- López Obrador destaca que en la Ciudad de México votaron un millón 502 mil ciudadanos, en la consulta de revocación de mandato.

07:41- López Obrador exhibe en su mañanera los resultados de la consulta de revocación de mandato, por estados. Recuerda que en 2006 ganó todo el sureste, menos Yucatán porque tenía predominio el PAN y por cuestiones históricas de la “casta divina”.

07:36- La gente salió a votar en lancha, a caballo, como pudo, pero participaron, realmente les agradezco mucho; no tengo como pagarles, bueno sí, no traicionándolos jamás y seguir trabajando en bien del pueblo, expresa.

07:34- Acusa López Obrador que en la consulta de revocación de mandato, el INE no instaló todas las casillas y asegura que hubo “trampas” y un “boicot” del órgano electoral porque “no se aplicó para poner casillas en todos lados”.

07:33- Un día después de la consulta de revocación de mandato, el presidente López Obrador expresa que “participó mucha gente” y “porque no se olvida”, dice que en 2006 obtuvo 14 millones 800 mil votos y Calderón 15 millones, “pero la realidad fue otra porque hubo un gran fraude”.

07:31- López Obrador exhibe que más de 16 millones de mexicanos participaron ayer en la consulta de revocación de mandato: más de 15 millones quisieron que siga en la Presidencia, un millón 56 mil que se me revocara y 274 mil votos nulos.

07:28- Se han venido triplicando las remesas que héroes y heroínas han estado enviando a México, destaca el titular de Profeco



07:25- Yo no sé por qué Walmart se pasó de rosca con sus clientes, dice el titular de Profeco a la tienda comercial por “careros” en los precios de la canasta básica.

07:23- Acusa que empresas gaseras "cachirulas" no se dejaron verificar: "Ya volveremos con la CRE y con la Guardia Nacional".



07:20- “No le carguen las pulgas a la Ciudad de México”, pide el titular de Profeco a franquiciatarios y distribuidores de gasolina. Informa del precio del gas LP, que para cilindro está en 25.17 pesos por kilo y 13.56 por litro para tanque estacionario.

07:19- Sheffield destaca “otra semana donde no encontramos diablitos ni rastrillos” en las gasolineras.

07:16- Ricardo Sheffield, titular de Profeco, informa que esta semana se mantiene el 100% de incentivo fiscal para que no se pague el IEPS en los combustibles.

07:14- Asegura López Obrador que en Europa, países tienen consultas cada 15 días: “Fue un día especial, un día histórico el día domingo”, reafirma el Presidente, quien en su mañanera dará los resultados de la consulta de revocación de mandato.

07:12- Es el pueblo es el que manda, para que quede claro y eche raíces; para que nadie en un nivel de la escala se sienta absoluto porque durante siglos se pensó que la política era asunto de los políticos y que el pueblo no existí y ahora estamos en una etapa nueva, agrega tras la consulta de revocación de mandato.

07:11 -Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Fue un éxito completo. La gente actuó con mucha responsabilidad, millones de mexicanos (...) estamos ante un hecho inédito, es algo histórico”, destaca tras la consulta de la revocación de mandato.