La mañanera de AMLO, 10 de diciembre, minuto a minuto

08:10: Señala que hace falta fortalecer todo lo que hacen los defensores de oficio, “los abogados del pueblo”. Dice que se puso de moda que los despachos ahora cobran por horas y denuncia influyentismo en algunos casos.

08:07: Ante el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez, López Obrador pide que se revisen todos los casos. Dice que el caso de “Rafael” es muy representativo de lo que sucede y va a ayudar mucho que el Poder Judicial siga actuando, además que él va a revisar si puede indultar.

08:05: “Dejó de ser grave la corrupción. ¿Quiénes hicieron eso?”, dice López Obrador. Acusa que hay quienes quieren que se regrese al régimen de corrupción.

08:04: Ojalá en estos tiempos resurja el Derecho Constitucional, dice. Pide que los jóvenes que están estudiando Derecho revisen todas las modificaciones que se hicieron para adaptar los intereses de un grupo “para saquear a México”; adaptaron el marco legal.

08:00: “En todos los casos, justicia. Justicia en el sentido amplio”, dice el Presidente. Añade: “tengo la ventaja de que en el Poder Judicial se está llevando un proceso de cambio, de renovación”. Dice que padeció de un minisitro "abyecto" al que le pidió Vicente Fox que le iniciara un proceso de desafuero.

07:56: En el caso de Genaro García Luna, dice que la FGR, que es autónoma, solicita que se extradite. Añade que no hay impunidad, no se fabrican delitos, no hay encubrimientos y al margen de la ley nada, y por encima de la ley, nadie. Dice que lo más importante es denunciar y que no se tolere la corrupción e impunidad.

07:53: En el caso de Cienfuegos, el Presidente dice que se tienen que cumplir los procedimientos y no se pueden fabricar delitos porque eso también es una injusticia. “Venganzas políticas son inaceptables en el Gobierno que represento”, declara.

07:51: El caso del general Salvador Cienfuegos también tiene que ver con la justicia, dice López Obrador y añade que existen acuerdos que no se cumplieron porque agentes de Estados Unidos entraban y salían, “hacían lo que querían” y se les permitía porque no se defendía el principio de soberanía de la nación. Recuerda el operativo “Rápido y Furioso”.

07:50: El Presidente señala que se está avanzando mucho y destaca el que se estén tratando estos temas “porque los presidentes no informaban, no estaban sujetos al escrutinio público”. “Se está haciendo justicia, no hay impunidad y al mismo tiempo se está haciendo valer un auténtico Estado de Derecho”, refiere.

07:45: Encinas señala que el juez puede incurrir en irresponsabilidad, por haberse presentado tortura.

07:44: Sánchez Cordero señala que la principal reparación en el caso de “Rafael” “es la justicia misma”.

07:40: Sánchez Cordero refiere que es paradójico que por una parte ya se cumplió la sentencia del incidente y ahora “Rafael” tiene 13 años privado de su libertad, además que las sentencias son inexistentes. La titular de Gobernación responde a López Obrador que el indulto procede cuando hay sentencias definitivas y en este momento son inexistentes por la reposición del procedimiento. Añade que un “juez sensible” otorgaría la ibertad a “Rafael” de inmediato, con los protocolos de Estambul.

07:39: La madre de “Rafael” señala que el caso también tiene que ver con voluntad política. Pregunta por qué las personas que torturaron a su hijo siguen libres.

07:35: La periodista, madre de "Rafael", rechaza que su hijo haya sido acusado por traer droga. Señala que sí fue torturado y después de que órganos internacionales analizaron el caso, se ordenó la liberación y la reparación del daño.

07:29: López Obrador señala que está en la cárcel una persona que debería estar en libertad y añade que el juez que lleva el caso, ni siquiera le ha dado entrada al trámite.

07:26: El Presidente señala que se va a presentar una queja en la Consejería de la Judicatura para que se revise el procedimiento, en el caso de “Rafael”.

07:24: Señala que el expresidente Felipe Calderón dijo que Ernestina Ascencio falleció de gastritis, pero “esa posición es inaceptable para el gobierno de México”. Se decidió, dice, que el informe establecerá que la Fiscalía de Veracruz abrirá otra vez las indagatorias para lograr la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas.

07:21: Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, da a conocer el caso de Ernestina Ascencio, mujer indígena que en 2007 fue atacada sexualmente por soldados.

07:19: Señala que desde el primer día de Gobierno se ha dado cumplimiento en atender los casos y hacen un llamado al Poder Judicial a agilizar los asuntos que tienen demora en la administración de justicia. El papel de los abogados, añade, es muy importante, sobre todo en los procesos penales,

07:16: En el caso de “Rafael”, dice que esta persona ya había compurgado toda la pena de la sentencia interlocutoria y ahora, por decisión de los jueces de que ya no había esa sentencia, sigue privado de su libertad.

07:10: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dice que se tiene la imperiosa necesidad de discutir los temas que los jueces resuelven e informa el caso de “Rafael”, hijo detenido de una periodista que expuso el caso en la mañanera. Aclara que las expresiones son a título personas y como funcionaria.

07:08: Inicia la conferencia. El Presidente señala que en el Día de la Conmemoración de Derechos Humanos se va a informar de casos planteados en la mañanera. Dice que a las 10:00 horas se reunirá con familiares de los estudiantes de Ayotzinapa.

