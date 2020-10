La mañanera de AMLO, 1 de octubre, minuto a minuto

07:24: Señala que cuando tomó la decisión de desaparecer el Estado Mayor Presidencial, consideró que no tenía por qué haber un cuerpo de élites que tenía más influencia que la propia Secretaría de Defensa. “Se sentían más porque estaban cerca del Presidente", dice y refiere que el Estado Mayor intervinó en el evento del 2 de octubre.

07:20: El Presidente recuerda el movimiento estudiantil de 1968. Dice que en su gobierno no va a haber represión, no se va a perseguir a nadie y no se van a permitir torturas. “No queremos que haya masacres”, dice.

07:14: Ante los fideicomisos que desaparecen, dice que las personas no van a dejar de recibir los apoyos. Garantiza apoyos para deportistas, científicos, artistas, escritores, intelectuales, entre otros. "Sólo que vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa", dice.

07:11: No vamos a limitar la libertad de expresión, no va haber censura. “Si presentara denuncia, no tendría tiempo para otras cosas”, dice.

07:09: Sobre un presunto desvío de recursos en el municipio de Macuspana, Tabasco, el Presidente dice que no va a presentar denuncia y dice que es parte de una campaña en su contra.

