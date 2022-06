Ken Salazar, reitera que relación México-EU no se afectó por ausencia de AMLO de Cumbre

Tras calificar la reciente Cumbre de la Américas de muy exitosa e histórica, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que las relaciones entre México y Estados Unidos no se verán afectadas por la inasistencia del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador a la reunión hemisférica.

“¿Que si va a afectar el negocio entre México y los Estados Unidos porque no fue el Presidente allá? No, no va a afectar nada. Miren, México estaba ahí presente, en muchos lugares”, subrayó.

En conferencia de prensa en la residencia de la embajada estadunidense en la Ciudad de México, el diplomático afirmó que la relación entre ambos países es para siempre y “va a sobrevivir las políticas del día y a los que están en posiciones de poder ahora. Las economías están enlazadas, eso va a seguir”.

Ken Salazar sostuvo que el futuro de la economía, los negocios y la prosperidad está en este hemisferio y no en Rusia o en China.

Dijo que, por primera vez, hay un compromiso concreto para mejorar las condiciones en las naciones de America Central y de todo el continente. En este sentido, destacó que la visión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es que “debemos tener un hemisferio de mucha prosperidad”, donde haya inversión, se atienda el problema del cambio climático y se impulse la participación de los jóvenes.



El embajador subrayó que solamente en inversiones de Estados Unidos en los últimos años se han destinado más de 4 mil millones de dólares al desarrollo de Centroamérica y el compromiso es canalizar otros 3 mil 200 millones tan sólo del sector público, mientras que los empresarios se han comprometido a invertir mil 900 millones de dólares.

Ken Salazar minimizó las diferencias entre Mexico y Estados Unidos sobre la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles.

Señaló que su país es respetuoso del punto de vista del gobierno mexicano, pero reiteró que para la administración del presidente Biden se trata de dictaduras que no respetan las elecciones, la democracia ni los derechos humanos.

“Ese es el sueño, que un día el pueblo de Nicaragua sea pueblo libre, también los de Venezuela y Cuba. Se respetan las diferencias con México, pero no vamos a dejar que esas cosas nos hagan a un lado las cosas positivas que tenemos”, enfatizó.

