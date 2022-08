Jucopo acepta integrar a MC a la Comisión Permanente

En reunión extraordinaria, el pleno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó por unanimidad solicitar a la Comisión Permanente la convocatoria a un primer periodo de sesiones extraordinarias para modificar la integración de la comisión.

Lo anterior, a fin de acatar la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del 3 de agosto de 2022, relativa al Incidente de Incumplimiento de Sentencia en el Juicio SUP-JE-281/2021.

En dicha resolución, los magistrados avalaron, por mayoría de votos, ordenar a la Jucopo de la Cámara de Diputados que en un plazo tres días “se lleven a cabo las gestiones y se convoque al pleno de la Cámara de Diputados, con miras a que se integre a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente”.

Al respecto, el coordinador del grupo parlamentario del PRI y presidente de la Jucopo, Rubén Moreira Valdez, manifestó su preocupación porque el TEPJF se “entrometa” en los temas legislativos.

“¿Qué me preocupa?, dos cosas: una, la intromisión del tribunal en las decisiones de una soberanía, para empezar. Segundo, que el tribunal no prevé futuros problemas. Como ustedes saben, hay un número determinado de diputados y senadores, 18, 19, si llegase el caso de grupos independientes, entonces la proporción del pleno no será la proporción que tengamos en la Comisión Permanente y ello sería terrible”, consideró.

El líder priista advirtió que el TEPJF no consideró escenarios en los que haya más grupos parlamentarios, lo que pondría en peligro la integración de la Permanente.

“Es una preocupación que todos tenemos, ¿qué va a pasar si algún día tenemos 20 grupos, por esto de que se vayan dividiendo de 5 en 5?, como pasa en el Senado, entonces la Permanente que representa al Congreso, a todo el Congreso en momentos muy importantes, no va a tener la proporción que tiene el pleno, y es peligrosísimo. Eso no lo resolvió el tribunal”, indicó.

Por su parte, Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, se mantuvo en la postura de que integrar a MC a la permanente es una ilegalidad, por lo que aclaró que aceptarán el fallo, pero no la amonestación surgida en días pasados.

“No me doy por amonestado en lo particular, no lo voy admitir, están violando la soberanía del Poder Legislativo, concretamente de la Cámara de Diputados, están atentando con un derecho de inviolabilidad a la opinión y al voto de los legisladores. Si nosotros somos consecuentes con eso, nosotros mismos estamos limitando, estamos ninguneando el trabajo de las y los diputados”, declaró.

El legislador guinda aseveró que la sentencia del tribunal se dio “por falta de pericia jurídica”, e “ignorancia asociada a ello”.

“Puritita mala fe o por una consigna y una fijación que tienen en contra del movimiento transformador. Yo espero que en cualquiera de los casos haya una reflexión o una introspección en el interior del tribunal porque, por lo menos por lo que hace a la Cámara de Diputados, a nuestro movimiento, a nuestra coalición, no vamos a permitir que se viole de manera sistemática y si esté invadiendo atribuciones que le corresponden exclusivamente a la Cámara de Diputados”, sentenció.

En contra de la resolución también se pronunció el diputado del PVEM, Carlos Puente, y criticó que desde el tribunal “hay distingos”.

“Nosotros, lo hemos dicho de manera muy clara, no tenemos nada en contra de MC, nada, pero ¿por qué si mandata que se le dé un lugar a MC y no al PRD?”, cuestionó.