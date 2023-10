El periodista y ufólogo Jaime Maussan expresó ante los medios de comunicación en la Cámara de Diputados, que vienen cambios a la ley, “México se va a poner a la vanguardia mundial con estos cambios, ningún otro país lo ha hecho, los avistamientos son constantes” anunció.

Dicha declaración del ufólogo, es por la iniciativa de Ley para los Fenómenos Anómalos No Identificados para el Sector del Derecho Espacial Ultraterrestre.

Asimismo, el periodista enfatizó que “en lugar de cuestionar y criticar, deben apoyar, valoricen lo que estamos haciendo, yo me siento afortunado de conocer al diputado Sergio Gutiérrez Luna”.

Maussan recalcó que no tiene intenciones políticas y conoce su papel, “yo quiero la verdad, ¿cuándo he dicho una mentira?” y “jamás me atrevería a traer al Congreso de México algo que no es verdadero, estaría poniéndome la horca al cuello, estaría terminado con mi credibilidad y con mi carrera como periodista”.

El diputado por Morena, Gutiérrez Luna invitó a la segunda audiencia pública que se llevará a cabo el 7 de noviembre.

Al cuestionarle sobre las expresiones del legislador Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano quien dijo que no debería prestarse la Cámara baja para este tipo de eventos, llamó a “respetar”.

