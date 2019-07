“ISSSTE, Tabasco y Veracruz deben más de 5 mmdp”

[email protected]

El ISSSTE y estados como Tabasco y Veracruz mantienen adeudos millonarios con empresas distribuidoras que superan los 5 mil millones de pesos, de acuerdo con la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS).

Carlos Ramos, titular de la ANDIS, comentó a EL UNIVERSAL que el instituto que preside Luis Antonio Ramírez Pineda no ha llegado a ningún acuerdo con las empresas que pertenecen a la asociación y que tampoco se han fijado calendarios de pago.

“El ISSSTE debe más de 3 mil 500 millones de pesos a proveedores de la ANDIS. [Incluso] tiene adeudos del año pasado, [pero] a pesar de esto, este 2019 ha pedido medicamentos. Se han realizado reuniones para acordar fechas de pago, pero hasta el momento el dinero no ha llegado”, dijo.

Además del ISSSTE, entidades como Tabasco y Veracruz deben más de 40 millones de pesos y ni el gobierno estatal ni el federal se han pronunciado para liquidar el adeudo. “Se echan la bolita o simplemente dicen que las deudas son de administraciones pasadas, pero los proveedores brindan servicios a un estado, no a un gobierno”, puntualizó el empresario.

El pasado lunes, la Comercializadora Pentamed envío una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que actúe como mediador entre la empresa y el ISSSTE, que les debe 170 millones de pesos.

“En lo que va de 2019, el ISSSTE no ha realizado ni un solo pago; esto pone en riesgo a la compañía y afecta a más de 200 familias. México requiere empresas sanas que puedan producir, operar, pagar a sus empleados y solventar sus adeudos para cumplir con lo establecido con sus clientes. Pentamed ha realizado todos sus esfuerzos para garantizar el abasto de insumos para la salud y ha soportado todo el impacto financiero que implica un suministro de medicamentos sin pago”, dice la misiva.

Ralca es otra empresa que, ante el retraso en los pagos por parte del ISSSTE, envió una carta al Mandatario con el objetivo de encontrar una solución:

“Señor Presidente, acudimos a una reunión entre distribuidores de medicamentos y laboratorios fabricantes, fue triste ver que no hay coordinación entre el ISSSTE y la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, que no acudió a pesar de estar convocada. En resumen, al ISSSTE le autorizan presupuesto para comprar, pero no le depositan el flujo de efectivo para pagar. ¿Quién cree que se queda con el problema? Y así viene sucediendo desde el año anterior y [en lo que va del] actual”, dice el documento.

El proveedor detalló que mediante litigios y diversas gestiones han tratado de resolver la cobranza rezagada que asciende a los 200 millones de pesos con antigüedades de hasta 150 días. “Esto es sólo el ejemplo de muchos de los proveedores de dicha institución, y pone en riesgo a nuestras empresas, empleados y pacientes, [quienes] requieren los productos que suministramos”, finaliza la carta.