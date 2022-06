Inviable, plan de salud de AMLO: médicos

No es viable que dentro de un año los mexicanos cuenten con atención y medicamentos gratuitos, porque crear un sistema de salud con esas características, toma años… décadas, y no sólo uno, como aseguró este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresan médicos.

Consultados por EL UNIVERSAL, señalan que detrás de los compromisos del Jefe del Ejecutivo federal sólo existen buenas intenciones.

“Crear un sistema de salud o dejarlo al punto no es algo que te tome dos años, que te quedan, ni 850 días, ni un sexenio. Es algo que toma décadas. Quienes han creado sistemas de salud, como el del Reino Unido o los estados de bienestar de la Unión Europea, les ha tomado décadas porque es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana”, dice Xavier Tello, médico cirujano y autor del libro La tragedia del desabasto.

Este jueves, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador se comprometió a que en un año la atención médica y los medicamentos se otorgarán de manera gratuita y universal en el sector Salud.

“Ya tenemos ese compromiso muy claro: la atención médica para todos, independientemente de si tienes ISSSTE, si tienes Seguro, no, es universal. Esto es Estado de bienestar, el derecho a la salud, que está consagrado en la Constitución, en el artículo 4, pero es letra muerta, como muchas otras cosas que están en la Constitución, que son enunciados, principios, pero que en la realidad no se lleva a cabo”, agregó.

Tello comenta que lo que quiere lograr López Obrador es tener todos los sistemas de salud estatales integrados al IMSS-Bienestar, “cambiarle la pintura a todo, la papelería y la administración. Pero eso no significa que todos tengan una cobertura de salud, porque para garantizar lo que prometió se requiere un presupuesto suficiente”.

Agrega: “Todo el dinero que se necesita para pagar la supuesta gratuidad, no se tiene. Si lo que quiere hacer el Presidente es dar una cobertura en la que pagues todos los servicios a los padecimientos de todos los pacientes, no habrá dinero que le alcance”.

Explica que de todos los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el que menos dinero invierte en salud, con 620 dólares anuales por paciente, mientras que Alemania, por ejemplo, rebasa los 5 mil dólares, y Gran Bretaña, los 4 mil 200 dólares.

“Para que se tenga una cobertura total de esa calidad, se necesita incrementar ocho veces el presupuesto destinado a salud. Y eso no sucederá”, dice.

El coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Covid-19, Samuel Ponce de León, señala que todos los médicos y trabajadores de la salud quisieran un sistema universal gratuito, pero aclara que es más fácil decirlo que hacerlo.

“La calidad de los servicios es fundamental y tener servicios de atención médica de alta calidad, requiere de una alta inversión y de una gran preparación, además de una amplia capacidad de infraestructura. Entonces, decir que en un año vamos a tener servicios gratuitos puede ser, efectivamente, alcanzable. Pero que esto implique que vamos a contar con un buen sistema de salud, no está dentro de las posibilidades reales”, subraya.

Para Ponce de León, la gratuidad sólo se alcanzaría si contáramos con un sistema que tuviera una amplia capacidad para dar atención primaria “y no la tenemos actualmente; las instalaciones y la capacitación de los médicos no son óptimas. Construir un buen sistema de salud, no se hace sólo con palabras… y con saliva. Se tiene que hacer un gran esfuerzo, una gran planeación y con una gran inversión en recursos humanos, en presupuesto y en infraestructura”.

Dice que las declaraciones del Ejecutivo federal son un compromiso y una aspiración que no tienen la claridad que se requiere. “Desafortunadamente, sus asesores en materia de salud no han sido específicos para concretar esta estrategia en la realidad”.

Alejandro Jácome, académico de la UNAM, indica que lo señalado por López Obrador seguramente se quedará en las buenas intenciones, porque para lograr la gratuidad en atención y en medicamentos, “se requiere de una inversión muy, pero muy grande. Y lo que hemos visto en los últimos años es que el presupuesto en salud no ha aumentado, sino que ha ido disminuyendo”.