El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, exhortó al Congreso de la Unión a no permitir el elevado endeudamiento histórico que plantean el gobierno federal y Morena en el dictamen de Ley de Ingresos 2024.

“Es inadmisible y preocupante que este gobierno pretenda endeudar aún más a las próximas generaciones y solo para despilfarrar más en sus obras faraónicas, la ampliación del déficit fiscal propuesto para 2024 va a representar presiones adicionales a la inflación, como lo advierte el Fondo Monetario Internacional”, señaló.

El líder panista advirtió que su partido “rechaza rotundamente” un endeudamiento interno por un billón 950 mil millones de pesos y un endeudamiento neto externo de hasta 18 mil millones de dólares, ya que estos montos, además de elevados, plantean serias interrogantes sobre la capacidad del gobierno para mantener su nivel de gasto y no promueve un crecimiento económico, lo que podría generar en los próximos años una abrupta inflación y crisis.

“El presidente no solo incumple su promesa de no endeudar al país, sino que está pasando por encima de la Constitución, ya que la deuda que se contrate debe destinarse a la ejecución de obras que aumenten los ingresos públicos y claramente no se está haciendo así”, subrayó.

Marko Cortés lamentó que en materia de presupuesto tampoco se esté dando prioridad a demandas sociales como la seguridad, la salud y la educación.

En este marco, anunció que la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, “habrá de encabezar nuestras propuestas sobre un proyecto alternativo de presupuesto”, donde, entre otras cosas, se exigirá al gobierno que destine al menos 4 mil millones de pesos en obras para beneficiar a los pueblos y comunidades indígenas.

“Los mexicanos quieren más presupuesto para salud, medicinas, doctores, enfermeras y equipos de salud, por lo que el PAN, los partidos que integran el Frente y Xóchitl Gálvez pelearemos ante el fracaso en la salud pública que ha provocado este gobierno con sus malas decisiones, al igual que no permitiremos disminuyan el presupuesto al Poder Judicial, expuso.

El presidente del partido blanquiazul denunció que Morena actúa por venganza hacia el Poder Judicial, que ha demostrado autonomía y ha cuidado los equilibrios de poder con las resoluciones que ha asumido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Pretenden hacer creer que reducir el presupuesto al Poder Judicial afectaría a los ministros, pero en realidad afectarán a todos los mexicanos porque harían más lenta la procuración de justicia y además vulneraría los derechos laborales adquiridos por miles de trabajadores del sistema judicial”, aseguró.

El dirigente del PAN criticó que el 54 por ciento del gasto de inversión no tenga proyectos ejecutivos ni análisis de costo beneficio, “por eso seguiremos luchando desde el Congreso para regresar los recursos para atención médica y medicamentos, para las policías estatales y municipales, porque la gente lo que más necesita es salud y seguridad”.

Dijo que Acción Nacional también exigirá recursos para programas que brinden atención a las mujeres, para educación, ciencia y tecnología y más dinero para los estados y municipios, que están completamente abandonados.

Marko Cortés aseguró que el PAN hará todo lo que esté en sus manos para evitar un retroceso mayor en 2024, e invitó a la ciudadanía a poner manos a la obra para que se acabe el mal gobierno en México, que ha dejado desprotegidos a más mexicanas y mexicanos de lo que realmente los ha ayudado.





