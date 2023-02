"Imagínense la burla": empresa de Monterrey quiso contratar a titular de la Cofece, revela AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que una empresa de la industria eléctrica de Monterrey, Nuevo León, quiso contratar a la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Brenda Hernández.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal afirmó que el gerente de una empresa le mandó preguntar si tenía algún inconveniente en llevarse a trabajar con él a la titular de este organismo autónomo.

"Me mandó a decir uno de los empresarios o, mejor dicho, el gerente de una de las empresas más grandes de Monterrey que si no tenía yo inconveniente, porque querían contratar a la presidenta o el presidente de ese organismo para que trabajara con ellos, imagínense", reveló.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal acusó que por este tipo de contrataciones fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la ley de austeridad en donde se buscaba que un funcionario de alto nivel no pudiera trabajar en 10 años en el sector privado y que este estuviera vinculado al trabajo que tenía en el gobierno.

"Pero ahora… mañana les voy a decir si es cierto o no, si me mandaron a avisar. Yo lo que dije fue: Que me pregunten; ah, pues que hagan lo que quieran. Pero imagínense la burla, un organismo supuestamente autónomo, cuya presidenta se va a trabajar a una empresa que tiene intereses en la industria eléctrica. ¿Cuándo esa presidenta le iba a dar la razón a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública, de los mexicanos? "Entonces ¿de quién era el gobierno De los particulares, no era el gobierno del pueblo", afirmó.

Con información de Alberto Morales

