Ignoran a huérfanos por casos de feminicidio A partir de 2022 se detectó la ausencia de registros de menores en orfandad, dice Inmujeres; activistas califican de negligencia la falta de datos

Si no existe registro de los menores en orfandad por feminicidio significa que son invisibles y si no son identificados, no son reconocidos como sujetos de derechos, señala activista. Foto: Archivo El Universal