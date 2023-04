En las redes sociales, miles de personas reportaron que sus celulares se adelantaron automáticamente durante la madrugada, para ajustarse al horario de verano que hoy entraría en vigor en México, pero que no lo hizo porque ya fue derogado por el Congreso.

Víctor de Ayala, quien trabaja como mesero en un restaurante ubicado al centro de la Ciudad de México, reportó que llegó a las 3:30 de la mañana, cuando su horario señala que su jornada inicia 4:30 horas.

"Ahí me quedé una hora esperando, antes no me asaltaron", declaró a EL UNIVERSAL.

La señora Elizabeth Cruz, reportó que llegó a su iglesia a las 6:00 de la mañana, porque la misa iniciaba a las 7:00 horas, pero el reloj de su celular se actualizó automáticamente.

"Estoy muy confundida, que alguien me explique qué está pasando", pidió en su cuenta de Twitter.

La aplicación del Horario de Verano quedó eliminada en nuestro país desde octubre de 2022.

Pese a ello, miles de usuarios reportaron que sus teléfonos se actualizaron automáticamente, adelantándose una hora.

Si quieres conocer la hora exacta, puedes consultar https://time.is/es/Mexico_City





