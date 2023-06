Bryce Pardo, investigador de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), aseguró que “sí hay tráfico de fentanilo en México hacia Estados Unidos”, países en los que se incrementaron las incautaciones del opioide sintético que está desplazando a los estupefacientes de origen natural en el mundo.

El integrante de la Unidad de Desarrollo y Gestión de Programas, Subdivisión de Investigación y Análisis de Tendencias refirió en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL desde Viena, Austria, que las autoridades mexicanas reportaron a la UNODC el ingreso de precursores químicos en sus puertos marítimos que grupos criminales aprovechan para elaborar fentanilo en laboratorios clandestinos asentados en diversos estados.

“México está reportando que ingresan precursores químicos en su país y hemos visto un incremento de las incautaciones de fentanilo en México. También Estados Unidos nos está reportando el mismo fenómeno en la frontera con México. Según esos datos, yo diría que sí hay tráfico de fentanilo en México hacia Estados Unidos”, aseveró.

En el marco del Informe mundial sobre drogas 2023 del organismo, el experto en política criminal y regulación de drogas señaló que México tiene un papel importante para todas las drogas que se trafican a EU, considerado el mercado más grande de consumo de estupefacientes, por lo que consideró que se debe estar listo ante el cambio en las tendencias.

“Las drogas sintéticas pueden reemplazar a algunas drogas naturales y debemos tener en cuenta que en un futuro puede pasar y debemos estar listos por si hay un cambio así en los mercados ilícitos”, dijo.

Pardo explicó que en Estados Unidos el fentanilo desapareció prácticamente a la heroína, que era la droga más dañina y que por más de un siglo se ha utilizado en ese país, lo que indica que esto podría suceder con otros estupefacientes de origen natural.

“Eso es un poco escalofriante para mí porque el fentanilo es más poderoso y se puede fabricar en días usando insumos básicos. Es un ejemplo de una droga donde hay la posibilidad de reemplazar una droga tradicional con una fabricada. No quiero decir que todas las drogas van a seguir el mismo camino”, expresó.

En el caso de la cocaína, Bryce Pardo mencionó que es muy común, pero al momento no existe un enervante sintético que produzca los mismos efectos y que la pueda sustituir.

Sin embargo, aseveró, “no se sabe si en el futuro alguien puede obtener una manera de crear cocaína en laboratorio, pero por el momento el proceso de la cocaína [derivada de la hoja de coca] es más eficiente que el de la droga sintética. En Estados Unidos hemos visto que desapareció completamente la heroína; en lugares como el noreste del país no se puede encontrar heroína, ya se fue”, añadió.

Metanfetaminas en México

Con respecto al consumo de metanfetaminas en México, Pardo precisó que éste se elevó en los últimos dos o tres años, y está asociado a ciertos sectores laborales que las utilizan para resistir largas jornadas de trabajo, como es el caso de los transportistas.

“En términos de consumo de metanfetamina, en México hemos visto un crecimiento en los últimos dos o tres años, por los adictos que van a tratamiento. Hay que investigar si están cambiando los mercados, las poblaciones de consumo. El consumo de metanfetaminas está ligado con algunos tipos de empleos; por ejemplo, los camioneros que están en las carreteras 20 horas al día, quizás las poblaciones especializadas”, indicó.

En ese sentido, el funcionario de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito consideró que hay retos para frenar el consumo de metanfetamina y evitar que llegue a sectores en riesgo, como los jóvenes.

“Hay retos para tratar la metanfetamina porque no hay medicamentos como para los opioides, no hay metadona, no hay nada. Hay que intervenir estas poblaciones para prevenir que las personas lleguen a la dependencia de las metanfetaminas”, enfatizó.

Consideró que México cuenta con un sistema de salud universal que puede atender a los adictos que requieren atención por el consumo de metanfetaminas y anfetaminas, las drogas de mayor fabricación en el mundo.

Por último, el investigador advirtió de las nuevas drogas sintéticas que están creando las organizaciones criminales, como la llamada Tuci, un alucinógeno sintético que proviene de América del Sur y que se vende como si fuera cocaína en Chile y Colombia.

“No estoy seguro si ha llegado a América del Norte, pero en los mercados ilegales de América del Sur sí hemos visto”, apuntó.

