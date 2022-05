Gobierno federal firma convenio con Sonora para implementar IMSS-Bienestar

El gobierno federal, por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el gobierno de Sonora, firmaron el Plan de Salud para el Bienestar para beneficiar a personas sin seguridad social con una inversión de 2 mil 216 millones de pesos para la contratación de personal médico y construcción de hospitales.

En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Zoé Robledo, director del IMSS, indicó que con este plan se busca fortalecer infraestructura, equipamiento, personal e insumos y material de curación de los hospitales en la entidad.

Detalló que tras hacer una radiografía de los servicios de salud del gobierno, se encontró que hacen faltan mil 287 médicos, de los cuales 785 de ellos son médicos y médicas generales y 502 especialistas, además que hay un déficit importante de 2 mil 751 personas y 96 de las categorías de paramédicos, que son camilleros, laboratoristas, conductores de ambulancia.

“Los datos más importantes que tenemos, es que en el Sistema Estatal de Salud hacen falta mil 287 médicos, es decir, que no tienen plaza, que no hay, en sus plantillas no están considerados. Por eso es que, tenemos muchas veces estos hospitales, sin cirujanos o sin anestesiólogos y entonces, un quirófano pues no se puede utilizar; 785 de ellos son médicos y médicas generales, 502 especialistas.

“En términos del personal de Enfermería, también hay un déficit importante de dos mil 751 personas y 96 de las categorías de paramédicos, que son camilleros, laboratoristas, conductores de ambulancia”.

En este sentido, indico que a partir de estas brechas, los cálculos de las inversiones son de mil 279 millones de pesos para las plantillas del personal tanto de Medicina, Enfermería y también paramédicos que hacen falta.

Además de 731 millones de pesos para las inversiones para equipo, tanto en unidades de Primer y Segundo Nivel, y 53 acciones de infraestructura, que representan 206 millones de pesos de inversión.

Zoé Robledo indicó que se hicieron una serie de acuerdos con INSABI y con el gobierno del estado para que la sustitución del Hospital General de Hermosillo esté terminado y operando ya el próximo 15 de septiembre.

“Ustedes lo saben es un hospital muy grande, de 170 de camas, de 10 quirófanos, 30 mil metros cuadrados, y que está ya en la etapa de las pruebas de mucho del equipo, pero también del complemento de la plantilla de personal”,

Agregó que este viernes también se firmó un memorándum de entendimiento para que el anterior Hospital General que está a un costado de la Universidad, sea el nuevo Hospital Universitario IMSS “es decir, que sea operado por el Seguro Social enfocado en la formación de médicos especialistas.”.

“Se tiene un convenio ya que ha incrementado el número de residentes, de becas para residentes, de sedes de formación, y con esto vamos a, estamos seguros a cubrir esas necesidades”.

El titular del IMSS agregó que también se va a ampliar la relación de las residencias con la Universidad de Sonora, “y estamos planteando que este sea el hospital sede del nuevo Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica, se tienen tres en el país actualmente, uno en Siglo XXI, otro en Guadalajara, otro en la T 1 allá en Mérida, Yucatán, y este sería el número cuarto que tendría el IMSS":

