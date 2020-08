Gobierno acuerda dejar de usar glifosato en siembra

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se alcanzó un consenso entre la Semarnat y la Secretaria de Agricultura sobre el uso del glifosato por el cual se reducirá de manera gradual el uso del agroquímico para agricultores particulares y estará prohibido para el gobierno federal.

“En este caso nosotros decidimos no usar este agroquímico en nada que tenga que ver con el gobierno, por ejemplo, en Sembrado Vida no se va a usar, y limitarlo sólo a la producción particular”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, señaló que como parte del acuerdo año con año se irán reduciendo los volúmenes de importación del glifosato, porque no se puede quitar así de un golpe porque se caería la producción de alimentos y de productos.

Lee también Se agrieta el gabinete de AMLO

“Se tomó un acuerdo sobre este agroquímico que está considerado dañino en algunos países, se utiliza para la agricultura de exportación. Es muy demandado por los grandes productores en lo que son cultivos comerciales de exportación”.

Señaló que para reducir la dependencia del agroquímico el CONACYT abrió una investigación para buscar una alternativa y en cuatro años poder eliminar ese fertilizante.

“Esto no es sencillo, hay países en donde han buscado opciones y no han podido, pero nosotros estanos obligados a invertir y buscar alternativas y al mismo tiempo no permitir el uso del maíz transgénico”.

Sobre el diferendo que generó con el secretario del Medio Amiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo reiteró que hay al interior del gabinete pero esas diferencias se tienen que conciliar.

Lee también Los nombres secretos del gabinete

“Claro que hubo una discusión, el Secretario de Agricultura quiere producir, el Secretario del Medio Ambiente está en lo suyo, entonces, ¿cómo se concilia? Es como la política, es el equilibrio entre principios y eficacia, hay que actuar con principios, pero no sólo principios, hay que tener eficacia en lo que se hace, porque si no, sería como estar en un monasterio dedicados a la meditación”.

Señaló que ojalá y se transparentaran todas las discusiones que se dan para tomar decisiones al interior del gobierno porque este es un gobierno democrático con posiciones distintas.

cg