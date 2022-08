Germán Martínez: “La investigación contra Peña Nieto es puro circo”

El anuncio de que la FGR iniciará una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto es más un circo que un hecho real, dijo el senador del grupo plural, Germán Martínez Cázares.

Detrás de ello está el hecho de que el presidente López Obrador quiere que el PRI deje la gubernatura del Estado de México.

Para el expanista, detrás de esta investigación “veo que la recesión económica en Estados Unidos nos va a alcanzar y esto va a crear carestía y no van a alcanzar los recursos fiscales, y como no hay reforma fiscal no hay para recuperar poder adquisitivo de los programas sociales”.

Entonces, “a falta de pan, circo, y el circo es perseguir a los presidentes, porque a los mexicanos nos encanta subir presidentes y luego bajarlos.

“Insisto en que lo que quieren [en el gobierno] es que suelte el PRI mexiquense la mazorca de la gubernatura en el Estado de México y con eso no van a molestar más a Peña Nieto en su exilio dorado, en España, en donde hasta un embajador le pusieron, Quirino Ordaz. Tengo claro que Peña habló con legisladores para que votaran a favor de Quirino Ordaz como embajador de España”.

Sin embargo, advirtió que debiera prevalecer la justicia; “si alguien la debe, debe pagarlo”.

Es claro que a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías de los gobiernos de los estados “más bien los veo como empleados de los gobernadores, con sus excepciones, como en Nuevo León, y al fiscal general como empleado del Presidente”, aseveró.

La autonomía de las fiscalías se acabó porque la actuación de los ministerios públicos parece ser a “contentillo” de los gobiernos, dijo el también exsecretario de la Función Pública en el gobierno de Felipe Calderón.

Recordó que el presidente López Obrador es contradictorio porque cuando hizo la consulta pública para enjuiciar a los expresidentes votó en contra.

Para el exmilitante del PAN y ahora integrante del grupo plural, ante la fortaleza que tiene el Movimiento Regeneración Nacional los partidos de oposición requieren impulsar una candidatura ciudadana que preferiblemente sea de una mujer periodista, consideró.

Martínez Cázares explicó que se necesita pelear en favor de los pobres, encabezar un discurso de reconciliación y no tener miedo a usar las armas para frenar la inseguridad.

Para ello “los partidos políticos tienen que ser generosos y deben buscar un candidato en la sociedad” para la elección presidencial de 2024, que no sea político y que haga suya la bandera social, que actualmente no se disputa.

Afirmó que a casi cuatro años de gobierno el balance arroja es que “hay más pobres, más periodistas muertos… noto que se está privatizando la salud en México y que la brecha que debiera reconciliarse entre ricos y pobres se está abriendo”.

Hay brechas en muchas áreas: en salud, pero también en educación y por falta de agua, tanto por la “sequía, pero también por el saqueo”, lo que divide a los mexicanos. A pesar de ello, “no se habla ahora de una deuda social a pesar de que el gobierno enarboló la bandera de por el bien de todos primero los pobres… esa bandera sigue esperando que se le honre, que haya eficacia para pagar esa deuda social”.

Considera que “para la redistribución del ingreso, que fue lo que originalmente ofreció el Presidente, hubo cobardía gubernamental para hacer una reforma fiscal”, que diera recursos al país para lograr una redistribución de los ingresos, que fue la propuesta original y que no se cumplió.

“A los empresarios se les invita a comer tamales de chipilín y para invitarlos a rifas, pero no se les cita para hablar de una reforma fiscal que distribuya la renta nacional”, añadió.

Para Martínez Cázares la situación del empleo en México no ha mejorado, pero nadie habla de que vivimos en precariedad laboral y ya no hay sindicatos fuertes, los trabajadores sobreviven y la situación no mejora.

Añadió que las mañaneras pudieron ser “un buen ejercicio de rendición de cuentas, pero como van paleros y payasos es un fraude. Aunque un ejercicio de rendición de cuentas es bueno”.