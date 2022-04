Este martes, el diputado Gerardo Fernández Noroña pidió a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, interceder por los legisladores que participaron en la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia, el pasado 23 de marzo, luego de que el legislador estadounidense del partido Demócrata, Vicente González, propuso retirarles la visa.

“La Mesa Directiva tiene que velar por el fuero constitucional. Un legislador estadounidense está pidiendo que se nos retire la visa a quienes participamos en la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia; pido que vean la situación de los legisladores a quienes se nos amenaza, me da lo mismo que me quiten la visa de Estados Unidos, pero es una violación a nuestros derechos y garantías, a la libre expresión, y a una tarea institucional de la cámara que es la instalación de los grupos de amistad”, pidió el vicecoordinador del PT en San Lázaro.

Aunque el diputado Fernández Noroña ya expresó que le da “lo mismo” que le quiten la visa estadounidense, a través de redes sociales ha sido criticado y se ha enfrascado en conversaciones por sus viajes a Estados Unidos.

También lee: Fernández Noroña pide intervención de la Cámara de Diputados ante amenaza de retiro de visa de EU

A inicios de 2020, el legislador del Partido del Trabajo hizo un viaje a Nueva York y a través de su cuenta de Twitter compartió sus visitas a restaurantes, museos, de la arquitectura, de la “luna neoyorquina” y de los edificios Dakota, donde vivió John Lennon.



Además, en su viaje a Estados Unidos, Fernández Noroña coincidió en el mismo avión que el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien lo saludó y le presentó a sus esposa y sus tres hijos.

“Lindos sus pequeñitos, la verdad. Viaja austero, en turista, igual que yo”, señaló.



Corrijo, viaja en el mismo vuelo a Nueva York @RicardoAnayaC, nos saludamos y me presentó a su mujer y a sus tres hijos. Lindos sus pequeñitos, la verdad. Viaja austero, en turista, igual que yo. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 2, 2020

También lee: “Por lo menos un sector de la oposición apoyará la reforma”: Noroña

El 6 de enero compartió el regalo que le dejaron en su cuarto de hotel los “Reyes Vagos”: unos bóxers.

Tras publicar la imagen, el periodista Salvador García Soto criticó que desde “algún spa” de Nueva York el legislador informaba a sus representados “por si estaban con el pendiente”.

“Por otra parte, no seas mamón. Como si nunca hubieses viajado a Nueva York. ¿O me quieres decir, que sólo tú puedes hacerlo? Se me olvida, que para ustedes, los hijos del pueblo sólo pueden venir a Nueva York como mojados, a trabajar de meseros y con los trabajos más humildes”, respondió Fernández Noroña al columnista de EL UNIVERSAL.



Por otra parte, no seas mamón. Como si nunca hubieses viajado a Nueva York. ¿O me quieres decir, que sólo tú puedes hacerlo? Se me olvida, que para ustedes, los hijos del pueblo sólo pueden venir a Nueva York como mojados, a trabajar de meseros y con los trabajos más humildes. https://t.co/HJxCqWiQ7Q — Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 6, 2019

En otro mensaje del 8 de enero de 2020, Fernández Noroña publicó una imagen en toalla que causó polémica en redes sociales.

“Está nevando. Si ustedes creen que el agua fría sale helada por ello, están en lo cierto. Sale uno rojo como si se hubiera bañado con agua caliente”, contó el diputado al publicar la foto del baño.

Tras la imagen que publicó, en redes sociales se creó el “#NoroñaChallenge”, con el que usuarios publicaron sus mejores fotos en toalla de baño.



Está nevando. Si ustedes creen que el agua fría sale helada por ello, están en lo cierto. Sale uno rojo como si se hubiera bañado con agua caliente. pic.twitter.com/4WwscYYspb — Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 8, 2020



También lee: Tras video viral, Fernández Noroña aclara si AMLO lo ignoró en inauguración del AIFA

Gerardo Fernández Noroña protesta contra Donald Trump

En enero de 2017, Fernández Noroña viajó a Nueva York para realizar una manifestación solitaria en la Torre Trump.

En ese entonces sin ser diputado, Fernández Noroña se sentó en el vestíbulo del rascacielos de Manhattan y se negó a salir. Sostenía un mapa de Estados Unidos con el suroeste marcado en rojo y el texto "México en 1830", el cual mostró a reporteros y fotógrafos que estaban en el lugar.

Fernández Noroña fue luego sacado del edificio. Más tarde tuiteó que estaba "satisfecho" con la protesta no violenta.



Nadie me va quitar lo contento y satisfecho que estoy por la protesta de hoy. Estoy muy contento pic.twitter.com/T7xcpzLGk8 — Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 4, 2017

ed