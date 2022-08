Tras ser estafados por una agencia de viajes, un equipo de futbol juvenil se quedó varado en Gotemburgo, Suecia, sin que hasta ahora hayan sido ayudados por autoridades mexicanas.

Así lo narró Guadalupe Ramírez, madre de familia que buscó ayuda del Consulado mexicano en aquel país, pero no pudieron apoyar a los seleccionados de Cracks Metepec con recursos económicos, por lo que los familiares tuvieron que reunir el dinero para lograr su regreso a casa.

Actualmente, los menores se encuentran ya en trayecto desde Frankfurt, pero señalaron que han padecido los retrasos en el aeropuerto debido a la saturación de vuelos.

El grupo conformado por 22 niños, de entre 13 y 14 años, así como dos entrenadores y una médico, tuvieron que pasar el fin de semana en el aeropuerto por la falta de hospedaje.



“La agencia que se contrató nos defraudó, no hizo la compra de los boletos, entonces no hubo boletos desde un principio. Al regreso fue todo un engaño de que ya había y pues no, nada”, comentó Guadalupe Ramírez a EL UNIVERSAL.

En un intento por contactarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los padres y madres enviaron mensajes por Whatsapp al canciller Marcelo Ebrard, pero no obtuvieron respuesta.

“Se buscó a la cónsul en Gotemburgo. Acudió temprano a verlos, pero lo único que les comentaron fue que económicamente no se les podía apoyar. Únicamente podían ver algún lugar donde les saliera más barato (el hospedaje), igual la comida”, dijo.

Los jóvenes viajaron a Suecia como parte de la Gothia Cup, que reunió a más de 100 equipos de futbol de distintos países. El grupo de mexicanos obtuvo el quinto lugar del torneo.

Lee también: Daniela Montemayor quería ser doctora; falleció durante su fiesta de XV años en Coahuila

Ante la falta de apoyo, dijo que las madres y padres de familia tuvieron que movilizarse para obtener los recursos necesarios para comprar los boletos de avión, por lo que este martes los jóvenes ya iniciaron su viaje de regreso al país.

Guadalupe Ramírez contó que un grupo de mexicanos que viven en Suecia auxiliaron a los jóvenes con comida en el aeropuerto.

También hizo un llamado a las autoridades para que apoyen a los deportistas mexicanos en el exterior, ya que lo que ocurrió con los niños no fue un caso aislado.

“Hay deportistas que van a poner el nombre de México en alto. Ellos hicieron un gran papel con sus propios recursos, sin apoyo de ningún gobierno. Deberían apoyar más al deporte y estar pendientes de todas estas situaciones cuando van a representar al país”, expresó.

Lee también: La reina del Pacífico manda mensaje a Felipe Calderón; asegura que tuvo nexos con el narco durante su sexenio

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

ardm