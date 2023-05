Después de 53 años de trabajo como investigadora en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la científica Julieta Fierro Gossman fue aceptada como miembro honorario de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias.

En charla con EL UNIVERSAL, dice que cuando era apenas una niña quería cumplir uno de los tres sueños que anhelaba: ser hada, una cirquera para montarse sobre un elefante o tener 12 hijos.

Ninguno de sus tres sueños se cumplió. Pero logró ser una científica reconocida en todo el país y en varios países del extranjero, como Estados Unidos, India, Turquía, España, Italia, Francia y Chile, por mencionar algunos.

¿Julieta niña pensó llegar a ser tan reconocida?

¡Jamás! Yo quería ser hada porque me podía mucho el dolor humano; también quería trabajar en un circo para montarme a un elefante o quería ser mamá de 12 hijos. Pero finalmente pude dedicarme a las ciencias y no me arrepiento porque es lo que me apasiona.

Actualmente, la científica se da tiempo para recorrer planteles públicos y privados de educación básica y de preparatoria, para hablar con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobre el mundo de la ciencia.

De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios, sólo 14 mexicanos han ingresado a esa Academia, entre ellos el exrector de la UNAM, José Sarukhán Kermez, y Marcos Moshinsky Borodiansky, así como personalidades como Albert Einstein y Charles Darwin.