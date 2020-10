Fideicomisos: Esto son los 98 diputados de Morena y aliados que con su ausencia se frenó la extinción

Este jueves, la alianza legislativa de Juntos Haremos Historia no logró aprobar el dictamen para desaparecer 109 fideicomisos, Morena, PT, PES y Verde se quedaron a 12 votos de poder aprobar esta reforma.

Solamente asistieron al Palacio Legislativo de San Lázaro 239 diputados de Morena, PT, PES y Verde, siendo que suman 333 representantes en la Cámara de Diputados, números que les darían, por si solos la aprobación de reformas que no fueran constitucionales.

Sin embargo, no asistieron en total 98 diputados de esta alianza, por lo que los partidos de oposición, PAN, PRI, MC y PRD, aprovecharon la ausencia y a pesar de estar presentes en San Lázaro decidieron no votar para reventar el quórum y no avalar, por el momento, esta reforma que dejaría más de 68 mil millones de pesos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la lista de la Secretaría de Servicios Parlamentarios no asistieron a la sesión de Morena: Arlett Aguilar, Maribel Aguilera, Luis Alegre, Jorge Areizaga, Eduardo Arenas, Javier Borrego, Rodrigo Calderón, Julio Carranza, Martina Cazarez, Gabriela Cuevas, María Chávez, Patricia De la Luz, Francisco Elizondo, Melba Farias, Agustín García, Olivia García, Sandra González, Alfredo Gordillo, Rafael Hernández, Samuel Herrera, Gonzalo Herrera, Héctor Jiménez, Manuel López, Abelina López, Javier Manzano, Miguel Ángel Márquez, Claudia Martínez, Edith Mercado, Salvador Minor, José Luis Montes, Carmen Mora, Mario Moreno, Porfirio Muñoz, Ulises Murguía, Lizeth Noriega, Ernesto Palacios, Patricia Peralta, Patricia Ramírez, Javier Ramírez.

También Valentín Reyes, Juan Ríos, Manuel Rodríguez, Estefania Rosas, Rafael Ruiz, Fernando Salazar, Javier Salinas, Miroslava Sánchez, Iran Santiago, Santiago Santos, Rubén Terán, Jorge Villarreal.

Por el PT no acudieron: Daniel Abasolo, Carmen Bernal, Marta Dekker, Angélica Domínguez, Juliana Elizondo, Gerardo Fernández Noroña, Silvano Garay, José Luis García, Margarita García, Hildelisa González, Óscar González Yáñez, Roselia Jiménez, Elena Lastra, Nelly Maceda, Maribel Martínez, Luis Enrique Martínez, Teresa Marú, José Mario Osuna, José Ángel Pérez, Alfredo Porras, Armando Reyes, Maricruz Robledo, Benjamín Robles, Karina Rojo, Ernesto Sánchez, Reginaldo Sandoval, Héctor Serrano, José de la Luz Sosa, Lorena Torres y Javier Zertuche.

Del PES no votaron: Jorge Argüelles, Claudia Báez, Irasema Buenfil, Carmen Cabrera, René Cruz, Armando González, Nayeli Salvatori y María Terán.

Del Verde: Elizabeth Bugarín, Francisco Corona, Zulma Espinoza, Antonio Gómez, Alberto Puente, Antonio Rubio, Carlos Vidal y Lilia Villafuerte.

Además hubo otros cuatro legisladores del PRI y sin partido que si registraron su voto en contra.

