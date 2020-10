Felipe Calderón responde a poema de AMLO.... y Fox lo comparte

El expresidente Felipe Calderón aludió en Twitter al poema que citó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a las declaraciones del escritor Francisco Martín Moreno al referir en una metáfora literaria que quemaría vivos a morenistas en el Zócalo.

Calderón retomó un fragmento del poema escrito por el pastor Martin Niemöller titulado "Primero vinieron", al cual modificó el texto refiriéndose a adversarios políticos, periodistas y escritores.

"Primero vinieron por los adversarios, y me callé porque no era político. Luego vinieron por los periodistas, y me callé porque no era periodista. Luego vinieron por los escritores, y me callé porque no era escritor. Cuando vinieron por mí, ya no había nadie que pudiera protestar", escribió el exmandatario.

Además el también expresidente, Vicente Fox, compartió el mensaje de Calderón diciendo "Cuanta verdad!!".



El mensaje de Calderón provocó que diversos usuarios reaccionaran y respondieran a su publicación, al retomar también el fragmento y recordando algunas de las decisiones que tomó durante su administración, como la guerra contra el narcotráfico, el incendio de la Guardería ABC, así como su relación con el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Gerardo García Luna, quien se encuentra detenido en Nueva York.

Lo anterior se da luego de que el presidente López Obrador respondiera a un análisis difundido en redes sociales del escritor Francisco Martín Moreno, en el que se escucha decir al historiador: “Yo por eso propongo, que si se pudiera regresar a la época de la inquisición, yo colgaba a cada uno, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino”.

Ante dicha aseveración, el mandatario retomó un mensaje emitido en 2017 en sus redes sociales en el que señaló que es “un mal escritor dedicado a explotar la ignorancia y el conservadurismo de la sociedad”.



No me equivoqué en febrero de 2017 cuando Martín Moreno dijo —con la estridencia que lo caracteriza— que no votaría por mí. Sin embargo, ahora que sostiene que nos quemaría a los morenistas uno a uno en el Zócalo, como en la Inquisición, me preocupa... 1/4 https://t.co/vtuJklVcAU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 4, 2020

“Ahora que sostiene que nos quemaría a los morenistas uno a uno en el Zócalo, como en la Inquisición, me preocupa no solo por la propagación del odio, sino por el silencio abrumador de los supuestos antifascistas”, señaló López Obrador y recordó el fragmento del poema atribuido a Martin Niemöller.

“Cuando los nazis buscaron a los comunistas / me callé / porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas / me callé / porque yo no era socialdemócrata. Cuando buscaron a los católicos / no protesté / porque yo no era católico. //Cuando me buscaron a mí / ya no había nadie / que pudiera protestar”.

Por su parte Francisco Martín Moreno compartió su participación completa en un programa de radio y acusó que se difundió una versión “dolosamente editada” de su análisis sobre la desaparición de los fideicomisos públicos, que, dijo, constituye un atentado contra la nación.



Ayer, en la radio, sostuve que “si viviéramos en la Inquisición, yo quemaría vivos a los morenistas en el zócalo capitalino.” En mi obra me he opuesto a la violencia y defendido los derechos humanos. Ofrezco una sincera disculpa por la metáfora literaria impropia de las redes. — Francisco Martin Moreno (@fmartinmoreno) October 2, 2020

Asimismo, ofreció una disculpa por la metáfora literaria impropia de las redes y sostuvo que se ha opuesto a la violencia y ha defendido también los derechos humanos.

