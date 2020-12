Felipa, Pío y López-Gatell ganan los "gansos de oro" de Brozo

El comediante de sátira política, Víctor Trujillo “Brozo” presentó esta noche en su programa “Tenebrozo” de Latinus, la Entrega Anual de los Gansos de Oro a lo más 4T de la 4T, dando como ganadores a Felipa Obrador, Pío López Obrador y al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En la primera categoría nombrada “el transformador del año” anunció a los nominados, quienes fueron: Hugo López-Gatell, el canciller Marcelo Ebrard, un trasformador y la actriz de hollywood, Meryl Streep, siendo el primero el ganador de la categoría por “transformar las camas vacías en sepultura”.

En la segunda categoría denominada “Lealtad ciega” los nominados fueron conformados por el presidente de Morena, Mario Delgado, la diputada Tatiana Clouthier, Rosario Piedra y, de nueva cuenta, Meryl Streep, siendo Tatiana Clouthier la ganadora de dicha categoría por “arrastrar el apellido familiar a cambio de un puesto”.

También lee: "No veo las mañaneras de AMLO", cuenta José Ramón Fernández a Brozo

Asimismo, se entregó el premio al “video del año” donde presentó a los cuatro nominados: “Lozoya bolsas de dinero”, “Pío sobres de dinero”, “Andrés, desde aquí se ve tu casa” y Meryl Streep. El ganador fue Pío López Obrador por “no somos iguales, son aportaciones”.

Para la categoría “Revelación de año” los elegidos fueron Felipa Obrador, David León, “John y Sabina” y Meryl Streep; el premio se lo llevó la prima de AMLO, Felipa Obrador.

Finalmente, “Brozo” presentó un video en memoria a los que ya no son parte de la “Cuarta transformación”, en donde aparecieron personajes como Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda, Javier Jiménez Espriú, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Alfonso Romo, exjefe de la oficina de la presidencia, Mónica Maccise, extitular de la CONAPRED y Lilly Téllez, ex diputada de Morena.