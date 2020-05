Felicitan AMLO y Müller a madres en medio de crisis

El presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, felicitó a través de un video en redes sociales a las madres mexicanas por el 10 de mayo.

Les agradeció su cariño y amor, y como regalo, les dedicó la canción Amor Eterno, de Juan Gabriel, pero debido a que se violaban los derechos de autor de la balada, el video fue bloqueado varias horas por YouTube y Facebook.

En los pasillos de Palacio Nacional, Gutiérrez Müller exhortó a la población a acatar las medidas de sana distancia por la contingencia sanitaria y pidió no visitar a la madres, a fin de evitar contagios.

“Les deseo lo mejor. Felicidades hoy [ayer] 10 de mayo, felicidades a las mamás, a las abuelitas, a las que nos acompañan y a las que se nos adelantaron, a las que cerraron sus ojitos, pero nos dejaron su cariño y amor, y el regalo que les tengo es de un compositor extraordinario: Juan Gabriel, lo conocí, un gran artista, una gran persona, un extraordinario ser humano, y la canción es bellísima: Amor Eterno”, comentó el Mandatario.

Al final del contenido se reproduce la canción que interpretó el Divo de Juárez en el Palacio de Bellas Artes en mayo de 1990, pero debido a que se carecían de las licencias para su reproducción, el video fue bloqueado varias horas por YouTube y Facebook, hasta que a las 16:00 horas de ayer pudo visualizarse sin problema.

En su intervención, Gutiérrez Müller pidió a la población acatar las medidas de sana distancia, por lo que exhortó a hijos y nietos a no visitar a las mamás y abuelas.

“Hoy es Día de las Madres. Esperamos que todas estén en casita. Si su mamá está lejos, por favor no la visiten, estamos en una etapa de contingencia, pero no por ello no vamos a dejar de celebrar”, dijo.

Dedica celebración a madres migrantes en EU

Aparte, en un video difundido en la cuenta de Twitter de la embajada de México en Estados Unidos, la doctora felicitó, tanto en español como en inglés, a las madres migrantes que se encuentran en la Unión Americana y a quienes reconoció por su labor en medio de la pandemia.

“Es conocido el profundo significado que tiene para los mexicanos el Día de las Madres, que justamente hoy coincide con su celebración en Estados Unidos, por ello quiero hacer un reconocimiento a toda las madres, pero en especial a las migrantes que dejaron sus lugares de origen buscando nuevas opciones.

“Tal es el caso de muchas de ustedes, que en Estados Unidos se encuentran al frente de esta crisis desarrollando trabajos esenciales, no sólo para mantener la economía de ese país, sino también para continuar protegiendo y alimentando a los suyos”, abundó.