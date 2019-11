FBI no reemplazará a FGR en caso LeBarón, la acompañará: Ebrard

CDMX.- El canciller Marcelo Ebrard Casaubon aseguró que el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), acompañará a la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones en torno al caso LeBarón , pero esto no significa que sustituya sus funciones o la reemplace, además de que los agentes del FBI no podrán estar armados en el país ni realizar diligencias sin informar a la fiscalía.

“Si el FBI acepta acompañar a México en las investigaciones del caso LeBarón no podrá haber en el país agentes armados y no pueden hacer diligencias que eran por conducto de la Fiscalía, es pertinente aclarar que una cosa es acompañar y otra remplazar, eso es algo que no admitiríamos”, resaltó.

Detalló que la República mexicana invitó al FBI porque se trata de ciudadanos norteamericanos y porque también están involucradas armas que tienen su origen en el país vecino.

“Se trata de una decisión técnica y procesal, le interesa a la FGR la participación del FBI porque hay recursos, personas y armas que tienen su origen en Estados Unidos, todas las armas que ahí están, proceden de dicho país, por eso interesó e invitó que los acompañen”, dijo.

Luego de ser cuestionado por un éxodo de los familiares LeBarón tras los sucesos ocurridos el pasado 4 de noviembre en Sonora, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que las autoridades nacionales tienen contacto con la familia, y está confirmó que la mayoría de sus integrantes no dejará el país.

“Debo decir que con Estados Unidos, a raíz de esta tragedia, lo que ha recibido México es confianza y respaldo a la administración, hicimos una respuesta inmediata y vamos a trabajar juntos. Lo que debemos garantizar es que no haya impunidad y decirles que se está en contacto con la familia y nos han dicho que la mayoría va a permanecer en México”.