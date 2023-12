En el primer día de venta de la vacuna Pfizer contra Covid-19, algunas farmacias aún no la tienen disponible y desconocen cuándo iniciará su distribución y aplicación en la Ciudad de México.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en cuatro Farmacias del Ahorro, los encargados de dichos establecimientos dijeron ignorar información sobre la llegada del biológico al país. Otros, aseguraron que la vacuna únicamente se autorizó para su reparto, pero aún no reciben indicaciones de venta, ni de regulación para administrarlas.

“Se autorizó en el país, pero aún no está disponible para ponerla porque no tenemos el producto. No tenemos instrucciones de quién se la puede poner, pero para la vacuna de la influenza se debe agendar cita, presentar el folio de agenda de cita, comprobante de pago e identificación; en caso de ser menores de edad, se pide venir acompañado de un adulto. Probablemente se pidan los mismos requisitos para evitar aglomeraciones”, explicó a este medio informativo el encargado de una Farmacia del Ahorro ubicada en la calle Florencia, de la colonia Juárez.

EL UNIVERSAL realizó un recorrido en Farmacias del Ahorro tras la llegada de vacunas Pfizer contra Covid-19 para su venta al público / Foto: Carlos Odin. EL UNIVERSAL

Desde las 8 de la mañana, lucieron vacías las entradas a las tiendas de productos médicos en donde se acordó la distribución. Sin embargo, algunos curiosos se acercaron a solicitar informes sobre los requisitos de la aplicación y el costo.

Al ser cuestionada sobre si comprará la vacuna Pfizer, Nadia Hernández respondió que cuando se encuentre disponible lo hará por seguridad, pues quiere aplicarse una tercera dosis, pero no confía en el biológico Abdalá que el sistema de salud administra a los mexicanos.

“Yo creo que sería mucho mejor que fueran gratuitas, tenemos el derecho a servicios de salud de calidad. La vacuna Abdalá no protege contra las nuevas cepas, entonces me voy a poner la Pfizer que, aunque tiene un costo elevado para mi economía, me va a proteger”, declaró la joven quien a primera hora de este día acudió a la Farmacia del Ahorro ubicada en la esquina de la calle Hamburgo, también en la colonia Juárez.

rmlgv