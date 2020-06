Familiares de desaparecidos exigieron la renuncia de Mara Gómez: AMLO

Cuernavaca, Morelos.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no pidió la salida de Mara Gómez al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quien hoy presentará su renuncia, y señaló que han sido los propios familiares de desaparecidos los que han exigido que salga del organismo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que lo que se requiere en los organismos de gobierno es que haya gente comprometida con la transformación porque “no hay cabida para simuladores”.

El mandatario reconoció que Mara Gómez tenía diferencia con su gobierno “a pesar de ser una mujer destacadísima, yo le dí toda mi confianza”.

-“Ella decía que no tenía ni para pagar el teléfono”, se le preguntó.

-“No es cierto eso, eso está demostrado que no es cierto, y las mismas personas que son familiares de víctimas están exigiendo su renuncia y decirles que nosotros no le vamos a fallar al pueblo, no le vamos a fallar al pueblo y que queremos gente comprometida con la transformación, gente honesta”.

El mandatario reiteró que se está en un momento de definiciones “estamos a favor de la transformación o no estamos a favor de que se mantenga le mismo régimen de injusticia y de privilegios”.

El pasado 17 de junio, EL UNIVERSAL informó que Mara Gómez reconoció que la institución ha sido golpeada por los ajustes presupuestales y falta de capacidad del personal y debido a eso el organismos no tenía no para pagarse el recibo de teléfono.

