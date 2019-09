Fallece Rodolfo Tuirán, exsubsecretario de Educación en el sexenio de EPN

CDMX.- El exsubsecretario de Educación, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, falleció ayer por la anoche, informó su hija Ana Tuirán.

A través de su cuenta de Twitter, detalló que sus restos serán velados en la agencia funeraria Gayosso de Félix Cuevas, a partir de las 11:00 horas de este lunes.



Rodolfo Tuirán Gutiérrez se desempeñó como subsecretario de Educación Media Superior en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El pasado 11 de agosto, Tuirán Gutiérrez escribió en su cuenta de Twitter que habían pasado 42 días desde que había sido internado de emergencia “para atender el cáncer linfático que me afecta” y destacó que había tenido “días buenos y días malos” en ese proceso.



Ha transcurrido 42 días desde que fui internado de emergencia para atender el cáncer linfático que me afecta. No hay duda que ha habido días buenos y malos en este proceso. En ellos tomé conciencia de la finitud de la vida, lo que me obligó cambiar la perspectiva y prioridades

— Rodolfo Tuirán (@rtuiran) 11 de agosto de 2019