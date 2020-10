Fallece Guillermo Soberón, exrector de la UNAM

Este lunes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lamentó el fallecimiento del Dr. Guillermo Soberón Acevedo, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM.

"Mis condolencias a sus amigos y familiares así como a nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, institución de la que fue rector de 1973 a 1981", escribió en Twitter.



— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 13, 2020

Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurícias de la UNAM escribió:

"Hoy se apagó la vida del doctor Guillermo Soberón, inolvidable Rector magnífico de la UNAM. Ejemplo de entereza, rectitud y pasión por el saber libre. Su vocación social dejó huella profunda en la salud, la educación y la ciencia mexicanas".



De acuerdo al Colegio Nacional, Guillermo Soberón, estuvo al frente de la rectoría de la UNAM durante dos periodos, de 1973 a 1981.

Además ocupó el cargo como secretario de Salud de 1986 a 1988, durante la administración de Miguel de la Madrid.

A las condolencias del fallecimiento de Soberón Acevedo a sus 94 años también se unieron la UNAM y la Facultad de Medicina.



Lamentamos el sensible fallecimiento del Dr. Guillermo Soberón Acevedo, Ex rector de la @UNAM_MX y ex Secretario de Salud. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Q.E.P.D. pic.twitter.com/eq2NYWC6NC

— FacultadMedicinaUNAM (@FacMedicinaUNAM) October 13, 2020