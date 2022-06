Expertos: quinta ola empezó en mayo; piden no caer en pánico

Ante el aumento de contagios de Covid-19 reportado durante las últimas semanas por la Secretaría de Salud (Ssa), académicos y expertos aseguran que desde los primeros días de mayo pasado México entró a la quinta ola del virus que, de acuerdo con cifras oficiales, ya dejó más de 324 mil muertes. Sin embargo, piden no caer en pánico.

Consultados por EL UNIVERSAL, especialistas aseguran que el alza de contagios obedece a la relajación de las medidas sanitarias por parte de los ciudadanos, por lo que piden al gobierno federal lanzar campañas para el uso correcto de cubrebocas, principalmente en lugares cerrados, y vacunar a los menores de edad.

El infectólogo Alejandro Macías asegura que esta nueva ola estará marcada por las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5, que aún no entran a México.

“¿Qué se puede esperar? Como mucha gente ya tiene inmunidad, porque ya se infectó o se vacunó, o ambas cosas, se podría esperar que en México haya un repunte de casos, pero no una situación catastrófica. Como está pasando en otras partes del mundo, seguramente se incrementarán los casos durante un tiempo”, asegura.

El exzar de la influenza añade que se prevé también un aumento de las hospitalizaciones, aunque señala que no provocará que se incrementen las muertes de manera “tan grave y catastrófica” como en las olas pasadas.

Afirma, además, que es necesario que las autoridades federales dejen en claro que la pandemia no ha terminado, aunque comenta que no se debe caer en pánico: “Hay que promover el uso de cubrebocas en interiores; el que no haya completado su esquema de vacunación, que lo haga; ventilar los espacios cerrados y quien pueda trabajar en casa que lo siga haciendo.

“Cosas como esas son necesarias para evitar que sea muy intensa la actividad”, agrega.

El doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM y académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Arturo Erdély, dice que esta quinta ola no será tan grave como las anteriores, porque las personas más susceptibles de enfermarse, agravarse y morir por Covid-19 ya fallecieron. “Estamos hablando de 726 mil mexicanos que eran los más susceptibles de morir”.

Menciona que en la actualidad hay 41% de personas que cuentan con el esquema completo de vacunación contra el Covid-19, por lo que se encuentran bien protegidas. Sin embargo, advierte que hay 31% de la población que no ha recibido ni una sola dosis.

“La mayoría son menores de edad, quienes tienden a enfrentar mucho mejor la enfermedad. No esperaría que se diera un alza tan impresionante y tan acelerada como las que vimos con delta y ómicron. Lo que veremos será muy parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, que tal parece que ya llegó a un pico y empieza a descender”, señala.

Erdély asegura que la quinta ola inició claramente en el país a principios de mayo, pero comenta que no había sido reconocida por el gobierno federal.

“Yo desde mediados de mayo venía diciendo que ya había señales muy claras sobre la quinta ola de Covid-19, pero el gobierno no había querido hablar de ello, quizá por cuestiones electorales. Curiosamente, un día después del proceso electoral ya empiezan a hablar de que existe un repunte de casos y que regresarán los reportes diarios.

“Se espera que en este mes de junio se alcance un punto máximo para que empiecen a descender los contagios”, argumenta.

Destaca que “siempre hay que preocuparse con un virus que ha demostrado una gran capacidad de mutación y adaptación. Hay que tener cuidado con los mensajes como los que dio el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el sentido de que ómicron no era tan virulento, porque no es bueno que nos enfermemos de Covid aunque sea ‘leve’, pues deja secuelas que deterioran la calidad de vida”.

Por su parte, Héctor Hernández Bringas, investigador y académico de la UNAM, asegura que los 18 mil contagios que se presentaron durante la última semana en territorio nacional “son una cantidad importante. En marzo y abril pasados, bajaron los contagios, las muertes y las hospitalizaciones, [lo] que dio lugar a algunas afirmaciones en torno a que estábamos viviendo el fin de la pandemia, un mensaje equívoco que causó mayor relajamiento de las medidas de prevención por parte de la población”.

Asegura que, desde el inicio de la pandemia en México, autoridades federales, estatales y municipales han enviado mensajes equívocos con los que prácticamente “nos dicen que nos olvidemos del cubrebocas. De hecho, hubo disposiciones en ese sentido, al menos en espacios públicos. En pocas palabras, han sido mensajes que han hecho que la gente se descuide”.

Para Hernández Bringas ya es preocupante que diariamente se registre un promedio de 6 mil contagios y advierte que si se rebasan los 10 mil tendrán que tomarse medidas para contener el crecimiento de los casos, como el distanciamiento social.

“Todos queremos que la vida vuelva a la normalidad, que los chicos vayan a la escuela y las personas regresen a sus centros de trabajo, y esto ya está ocurriendo. Pero también eso puede ser parte del porqué se está registrando una nueva ola. Hay que ser más cautos en retomar las actividades que considerábamos normales antes de la pandemia”.

La doctora en Ciencas Médicas, Laurie Ann Ximénez-Fyvie, autora del libro Un daño irreparable: La criminal gestión de la pandemia en México, indica que es complejo hacer previsiones de la quinta ola porque aún no se entiende lo que pasa con las subvariantes de ómicron, y refiere que las personas adultas mayores y los menores de edad son las más propensas a contagiarse.

“Las poblaciones que tienen los índices de letalidad más altos son los pequeños de cero a dos años y los adultos mayores, sobre todo con enfermedades crónicas. Pero el principal riesgo de muerte por Covid-19 es no estar vacunado”, refiere.

El médico Héctor Rossete urgió a acelerar la vacunación de niños y niñas.