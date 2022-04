Expertos piden precaución; “pandemia aún no termina”

Luego de que el gobierno de Nuevo León anunció que a partir del próximo domingo será opcional el uso del cubreboca en lugares cerrados, especialistas alertan que la pandemia de Covid-19 no ha terminado, y no se justifica relajar las medidas preventivas como la de la mascarilla.

Para el infectólogo y excomisionado contra la influenza en el país, Alejandro Macías, la decisión de eliminar el uso del cubreboca en lugares cerrados es un despropósito, ya que la pandemia todavía no termina.

“Es evidente que las notas que vemos, la comunicación es de optimismo, pues sin duda que en países como México hemos pasado lo peor, pero es evidente que la pandemia aún no termina y es un despropósito mandar esa información”, consideró.

Explicó que en el país faltan más variantes de Covid-19 que no sabemos cómo afectarán: “En México todavía faltan por entrar muchas de las subvariantes de ómicron, como la BA.2 BA.3, la cuatro, cinco y otras series de variantes que aún no entran y no sabemos cómo se van a comportar cuando lo hagan”.

Macías dijo que aunque se debe tomar con optimismo la baja de contagios y muertes, no se justifica dejar de usar las medidas preventivas, pues la pandemia no ha terminado.

Por su parte, el médico Héctor Rossete resaltó que el uso del cubrebocas es una pieza importante para evitar casos de coronavirus, y advirtió que el descenso de contagios debe tomarse con cautela, ya que varios países están cambiando sus estrategias de pruebas Covid-19, lo que da un resultado más bajo en las cifras.

“Me parece importante señalar que se dejan guiar por la mala percepción del semáforo verde y disminución de casos, lo dice la OMS claramente, se disminuyeron los casos sí, pero sólo 2%. También es necesario que veamos la estrategia de los gobiernos, han dejado de realizar pruebas diagnósticas y, por ende, no se puede saber la realidad de la situación”, expuso.

Rossete coincidió con su homólogo en decir que todavía existen variantes de Covid-19 en el mundo, lo que representa que la pandemia no ha terminado, “tenemos variantes y subvariantes circulando aún, total, la pandemia aún no termina y amerita que tengas precaución”.