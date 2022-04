Exigen más operativos en “corredor de la muerte”

Los Reyes, Mich.— A más de un mes de la desaparición de un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y un empresario aguacatero en el llamado “corredor de la muerte”, donde se estima que han desaparecido unas 400 personas a lo largo de tres años, de acuerdo con cifras de colectivos, los familiares mantienen su petición de que las fuerzas federales y estatales desplegadas en la región realicen operativos de búsqueda.

El pasado 12 de marzo, los primos Rayan Franco Cárdenas, empresario aguacatero, y Luis Fernando González Cárdenas, trabajador de la CFE, originarios del municipio de Los Reyes, desaparecieron en el tramo Tocumbo-Vista Hermosa.

Sus familiares dicen que iban a recoger un vehículo que una grúa les había dejado tirado y que ya no quiso arrastrar.

Cinthia Bautista, esposa de Rayan, contó a EL UNIVERSAL, vía telefónica, que su marido le dijo que el operador de la grúa avisó que había bajado el auto cerca del municipio de Zamora.

“El de la grúa les mintió, porque la ubicación que les mandó era de Cumuatillo, municipio de Venustiano Carranza. O sea, nada que ver con Zamora”, expuso.

La última vez que Cinthia tuvo contacto con su esposo fue a las 18:24 horas, cuando Rayan le llamó para decirle que ya iba a llegar al sitio: “Me dijo que ya estaba a dos minutos de llegar a la ubicación que les había mandado el de la grúa y fue la última vez que tuve comunicación con él”.

Fernanda Mendoza, esposa de Luis, recordó que cerca de las 18:49 horas, su esposo le mandó un mensaje en el que le decía que ya iban de regreso a Los Reyes.

“Pero ya no regresaron, y como a las 8:00-8:30 [horas] ya nos empezamos a preocupar por ellos. No llegaban y se nos hacía raro, porque ellos siempre avisan si van a algún lado.

“Les empezamos a marcar, a mandar mensajes de WhatsApp; veíamos que estaban en línea, pero no contestaban, y hasta ahorita no sabemos nada de ellos”, narró. Desde entonces, los familiares de las víctimas han pedido el apoyo del Ejército Mexicano y de la fiscalía de Michoacán para la búsqueda, la cual, aseguraron las esposas, inició un mes después y únicamente duró cinco días.

“Hemos ido varios días a la fiscalía y después de un mes empezaron un operativo, pero nada más fueron de lunes a viernes y no encontraron nada. No hemos tenido noticias todavía, y pues dicen que otro operativo ahorita no se puede hacer porque no tienen presupuesto”, explicó Cinthia.

Contó que ellas y sus familiares, así como amigos, han continuado la búsqueda, pero “tampoco hemos logrado algo”.

Fernanda se dijo desesperada y contó que a diario hacen un rosario “para pedirle a Dios que nos regresen a nuestros esposos, que también son padres de familia, son personas de bien. Se dedican al trabajo honrado y no le deben nada a nadie, por lo que pedimos a quienes los tienen que los liberen”, dijo. Ambas hicieron nuevamente un llamado a los gobiernos del estado y federal para que retomen los operativos.

Las acciones

El llamado “corredor de la muerte” atraviesa los municipios de Cotija, Jiquilpan, Sahuayo, Marcos Castellanos, Villamar, Venustiano Carranza, Briseñas, Pajacuarán, Vista Hermosa, Chavinda, Tangamandapio, Jacona y Zamora, el cual se encuentra controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reforzaron los operativos en la región. Sin embargo, los familiares de las personas desaparecidas insisten en que se debe hacer un operativo especial de búsqueda.