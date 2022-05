El senador del PAN Damián Zepeda exigió al gobierno federal y estatales que no se amenace a los ciudadanos con quitarles los programas sociales si no votan por Morena, esto en el marco de las elecciones que se llevarán a cabo en Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca el próximo 5 de junio.

“Lamentablemente, al igual que en el 2021, el señalamiento más recurrente, lo que más te dicen los ciudadanos es: me están amenazando con que si no voto por el partido en el gobierno, Morena, me pueden quitar los apoyos sociales del gobierno federal”, dijo en entrevista.

Ante este problema, el también expresidente nacional del PAN presentó un punto de acuerdo para que el Congreso se involucre y que le garantice a los mexicanos lo que la Constitución ya establece, “por eso pido primero que le recordemos a todos los mexicanos que nadie, nadie puede condicionar los apoyos sociales”.

Explicó que en particular el programa de adultos mayores y de becas no son una dádiva ni un regalo de Morena, es un derecho constitucional que fue votado por todos los partidos, por ello “nadie te puede jamás quitar el apoyo social porque tú tomes la decisión libremente por quién votar”.

“A todos los funcionarios les digo: sean demócratas, para proteger nuestra democracia tiene que haber demócratas, dejemos que los mexicanos decidan libremente quién quieren que los gobierne, se vale tratar de convencer a la buena, hacer propuestas, lo que no se vale, y que no solo es un delito sino es una bajeza y una cobardía, que es amenazarlos con que si no votan por un partido político se les va a castigar quitándoles el apoyo”, subrayó.

El exhorto presentado por el legislador panista exige al gobierno que deje de intervenir en las elecciones, que garantice que ningún funcionario público amenace a los mexicanos con quitarle programas sociales y a los órganos electorales y a la Fiscalía aclarar a los mexicanos que nadie les puede quitar apoyos sociales y que estos hechos son delitos electorales.

“Mexicano: no te dejes engañar, nadie te va a quitar ningún apoyo, ejerce tu voto libremente y tú decides quién quieres que te gobierne”, concluyó.

