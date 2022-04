A un día de que se llevará a cabo la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con personalidades del espectáculo, ambientalistas y activistas, Presidencia anunció que el encuentro fue cancelado debido a que varios de los invitados hicieron público que no asistirían.

Ante dichas declaraciones, el colectivo "Selvame del Tren" lamentó el hecho y mencionó que el gobierno evidencia que no tiene los estudios de impacto ambiental de la obra.

Asimismo, se hizo pública una lista que fue enviada a Palacio Nacional, de los asistentes a dicha reunión para dialogar sobre las obras del Tramo 5 de Tren Maya, que va de Cancún a Tulum y sobre el cual se han encontrado cenotes y cuevas subterráneas.

Entre los asistentes se encontraban Jero Medina, Ruben Albarrán, Roberto Rojo, Camila Jaber, Otto Von Bertrab, José Urbina, Bernadette Carrión, Rodrigo Medellín, Azela Robinson y Arturo Islas, siendo estos dos últimos quienes horas después del anuncio de Presidencia, se manifestaron en contra de la cancelación.



La actriz Azela Robinson y el ambientalista, Arturo Islas, señalaron en sus redes sociales que el único que anunció públicamente que no participaría en el encuentro fue el actor Eugenio Derbez.

"Se solicitó una lista de 10 personas que aparecieron en los videos, las 10 estaban listas para el diálogo. No está bien seguir evadiendo y manipulando la información, lamentable actitud", escribió Arturo Islas en repuesta a Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia.



No estimado Jesus, la única persona de los videos que se negó a ir es @EugenioDerbez se solicitó una lista de 10 personas que aparecieron en los videos, las 10 estaban listas para el diálogo. No está bien seguir evadiendo y manipulando la información, lamentable actitud. https://t.co/vYzn7lG06a — Arturo Islas Allende (@arturooislas) April 24, 2022

Mientras que la actriz, externó a decir "El único fue Eugenio".



El único fué Eugenio. https://t.co/Cs8VdYvCzY — Azela Robinson (@azelarobinson) April 24, 2022

Colectivo "Selvame del Tren" lamenta decisión de Presidencia

Después que la Presidencia de la República canceló la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador a organizaciones, activistas y famosos para dialogar en Palacio Nacional sobre el Tren Maya, la organización "Selvame del Tren" lamentó el hecho y mencionó que el gobierno evidencia que no tiene los estudios de impacto ambiental de la obra.

Por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales, la organización no gubernamental respondió a la cancelación del diálogo que AMLO había ofrecido y el cual se llevaría a cabo este lunes.



“Es una lástima que el Presidente rechace el diálogo que nos ofreció. Esto evidencia que no tienen los estudios de impacto ambiental que la ley exige y que tenemos razón en nuestra preocupación del daño que se causa a la selva y al acuífero maya”, se lee en el comunicado de Selvame del Tren.

Eugenio Derbez no asistiría a Palacio Nacional

Una filmación fue lo que impidió que el actor Eugenio Derbez estuviera presente este lunes, en la reunión que tendrían otros famosos, miembros de la iniciativa Selvame del tren y el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, con el fin de discutir sobre el tramo cinco del Tren Maya y que fue cancelada este domingo.

"Yo no voy a estar en México porque estoy filmando, no puedo ir, físicamente me es imposible. Sé que sí van a ir los demás, somos un grupo muy grande", dijo Derbez durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti.

El actor de la película "Coda", comentó que era importante que el mandatario se reuna con los expertos, además quería señalar que la comunidad artística se unió de manera voluntaria, que su participación en esta iniciativa nada tienen que ver con intereses políticos o de algún grupo con alguna clase de interés, y señaló que para evitar malos entendidos o problemas, no piensa estar ni en videollamada, porque la última vez que hizo algo así, enfrentó un veto de Televisa y hasta amenazas de muerte recibió.



Presidencia cancela reunión de AMLO para dialogar sobre el Tramo 5 del Tren Maya

A pesar de que el colectivo Selvame del Tren aceptó la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador a dialogar en Palacio Nacional sobre el Tren Maya, Presidencia anunció que dicha reunión quedó suspendida.

A través de un comunicado, se indicó que la decisión fue debido a que varios de los invitados han declarado públicamente que no asistirán a Palacio Nacional.

Mientras AMLO cancelaba reunión, especialistas y activistas iban rumbo a CDMX

Previo a la cancelación de la reunión, una delegación de espeleólogas, científicos, buzas, biólogos y activistas de Quintana Roo, se encontraba camino hacia la Ciudad de México, con el fin de dialogar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.



El encuentro estaría programado a las 18 horas, con la asistencia de cuatro figuras del medio artístico e integrantes de la sociedad civil, expertas y expertos que, en su mayoría, han estudiado, documentado, caminado y buceado en la zona, porque viven en la región en donde se trazó el Tramo 5, de Cancún a Tulum.

