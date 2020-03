Estadounidenses cruzan a México para abastecerse

Tijuana, BC.— El pánico se apoderó de los residentes de California, Estados Unidos, quienes luego de desabastecer algunas tiendas en aquel país, cruzaron la frontera y llegaron a esta ciudad para continuar con la adquisición de productos básicos, principalmente papel de baño.

La semana pasada circularon videos en redes sociales que documentaron incidentes en supermercados de la Unión Americana, donde los anaqueles se quedaron vacíos, incluso las tiendas de mayor alcance no tuvieron suficientes productos para solventar la demanda de quienes decidieron comprar a raíz del miedo generado por la pandemia de coronavirus.

Mario Córdova, un residente de Los Ángeles, dijo que al acudir a uno de los negocios cerca de su casa, había cientos de personas dentro del sitio, algunas incluso discutiendo por los artículos. La gente cargaba cantidades grandes como si se tratara de empresas que fueran a vender los objetos que compraron.

Este fin de semana, las tiendas al mayoreo que operan en Tijuana comenzaron a presentar desabasto de botellas de agua y papel de baño, pero los clientes no sólo eran habitantes del municipio: entre los compradores mexicanos también hubo muchos estadounidenses.

Janis, habitante tijuanense, fue a una de esas tiendas a comprar comida para sus mascotas, pero se sorprendió al ver la cantidad de personas que había formadas, no sólo para pagar, sino para entrar: “Yo no me podía esperar tanto tiempo, terminé por ir a otra tienda y aunque si hallé lo que quería, fue igual, porque los anaqueles de papel de baño estaban vacíos, no entiendo muy bien por qué es ese pánico”, dijo la joven.

El presidente de la Cámara Nacional de Servicios y Turismo (Canaco) Tijuana, Jorge Macías Jiménez, advirtió que comprar indiscriminadamente aumentará el precio de los productos y causará desabasto, ya que la mayoría de los artículos que se venden en la ciudad son comprados en Estados Unidos.

Una de las medidas que han tomado algunas de las cadenas de abasto es limitar la venta de los artículos que son más solicitados, como el agua embotellada, papel higiénico, así como artículos de limpieza y los cubrebocas.

“La intención es que haya una cantidad de artículos determinados que se vendan por persona, para que se pueda garantizar que cada cliente pueda llevar lo que necesite a sus hogares”, explicó.

También en Tamaulipas

Esta situación no sólo ocurre en Tijuana, también en Tamaulipas se ha registrado desabasto de productos por las compras de pánico.

En los municipios de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo se generalizó el caos, por lo que los centros comerciales, farmacias y tiendas de conveniencia reportaron como agotados el papel de baño, el agua embotellada y artículos de limpieza. Dijeron que no hay fecha para que se surtan nuevamente.

Aldo Martínez, gerente de un conocido centro comercial en Reynosa, informó que tan sólo en un día, se agotó el gel antibacterial en todas sus presentaciones.

“Teníamos mil 200 productos y todos se vendieron. De la presentación de cuatro litros contábamos con 400 unidades, las cuales se vendieron en cuatro horas. Por el momento desconocemos cuándo tendremos más de este producto, ya que el proveedor no nos dio fecha de entrega”, explicó.

Indicó que fue necesario racionar la venta de papel higiénico, pues es otro de los productos que más están comprando: “La verdad es que son compras de pánico las que está haciendo la gente, pero es entendible porque quieren estar preparados para cualquier eventualidad”.