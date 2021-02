"Espero no ser una desaparecida más", dice mujer agredida en protesta contra Salgado Macedonio

Yolitizin Jaimes, activista de Guerrero, resultó herida en la cabeza al ser agredida por una mujer quien supuestamente es simpatizante de Félix Salgado Macedonio, asegura la mujer para EL UNIVERSAL.

Los hechos ocurrieron durante la visita de los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador y de Argentina, Alberto Fernández, justo en el momento en que dieron el banderazo de salida de la ruta de las banderas que recorrerán el país como parte de los festejos de los 200 años de la consumación de la Independencia de México.

Yolitzin Jaimes narra que al momento en que se retiran del Museo de la Bandera los presidentes de México y Argentina, una señora se acercó por detrás y le habló. “Al voltear, la señora me atacó directamente a la frente con un megáfono y yo empecé a sangrar muchísimo. Mi cubrebocas, mi player y hasta mi pantalón se mancharon de sangre. El megáfono inclusive se quebró”.

De acuerdo a la activista, las mujeres presentes son personas que apoyan la candidatura de Félix Salgado Macedonio y que eran alrededor de 25, en tanto que el grupo de activistas que se manifestaban eran solo siete.

“Me agredió justo cuando el presidente se retiraba y ninguna persona de la Presidencia, pese a que todo el tiempo que estuvimos en el evento, estuvieron sobre nosotras, ninguna persona se acercó”, relata y asegura que las mujeres que ahí se encontraban eran un grupo de choque del candidato Salgado Macedonio.

Las mujeres que protestaban son de la Colectiva Nacional Feminista “Ningún agresor en el poder”, y exigían que se le retire la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Salgado Macedonio.



Señala que desde que el evento comenzó, “ellos las dejaron entrar (a las mujeres que estaban a favor del candidato) antes que a nosotras y las pusieron a lado de nosotras”. Después del ataque ella activó una bomba de humo rosa y dice que personas la sometieron.

En cuanto a la mujer que la atacó y que se aprecia en algunos videos que circulan en redes sociales, Yolitzin Jaimes dice que la identificaron como Irma Gabriela, quien presuntamente desapareció del lugar envuelta en una sábana con la ayuda de Zulma Salgado Carbajal, aspirante a diputada local, asegura la activista, y quien es sobrina del candidato a la gubernatura de Guerrero.

”Estoy dada de alta en el mecanismo para protección a defensoras. La denuncia la voy a hacer en Chilpancingo. Estoy valorando (poner la denuncia) porque ahorita la carretera de Iguala es muy peligrosa, es donde pasó lo de los 43. Ahorita estoy resguardada con más compañeras”.

“Lo que me hicieron hoy es apenas una muestra de lo que me van a hacer. Félix Salgado Macedonio me va a desaparecer. A mi y a todas mis compañeras. Espero no ser una desaparecida más en este país”, concluyó.

Pedir asilo a EU

La activista de Guerrero, Yolitizin Jaimes, informó que prevé pedir asilo en Estados Unidos.

En entrevistas con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, este jueves, señaló que ella está dada de alta en el Mecanismo de Protección para Activistas desde antier, pero que eso no impidió que la agredieran.

“Pediré asilo en un país que no quiera a AMLO, yo creo que Estados Unidos es lo más seguro”, comentó.

