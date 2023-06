A tres días de que se reúna el Consejo Nacional de Morena, donde se definirá la convocatoria para elegir la candidatura a la presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador enlistó una serie de preguntas que podrían estar en la encuesta que lleve a cabo el partido guinda.

Destacó en conferencia de prensa que la encuesta es un buen método que evita que "metan las manos" y que se imponga.

“¿Quién decide? No decide el presidente, no decide el gobernador, no decide la cúpula dirigente del partido, mucho menos la oligarquía, los caciques; decide el ciudadano mediante una encuesta, va y se le pregunta al ciudadano:

“¿Conoces a fulano, mengano, zutano, perengano? Sí”.

“¿Qué opinión tienes de él o de ella? Buena opinión, mala, regular”.

“¿Está cercana al pueblo? Sí, no".

“¿Es honesta o es honesto? Sí, no".

“¿Honrado? Pueden contestar ‘honradón’”.

“Y luego, ya la más importante, ¿no?: ¿Te gustaría que fuese candidato? Sí, no”.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador destacó que la encuesta ha sido el método por el que se han decidido las candidaturas a gobernador por parte de Morena y que han ganado las elecciones.

“Así hemos decidido en el caso de gubernaturas. Por ejemplo, la maestra Delfina fue primero electa, seleccionada con una encuesta, participaron creo que dos o tres compañeros más, y ella ganó la encuesta.

"La gobernadora de Guerrero (Evelyn Salgado), lo mismo; la gobernadora de Colima (Indira Vizcaíno), el gobernador de Hidalgo (Julio Menchaca), el gobernador de Sinaloa (Rubén Rocha Moya), de Sonora (Alfonso Durazo), Tamaulipas (Américo Villarreal), de los recientes. Entonces, sí es un buen método, evita que metan las manos, que imponga”.

