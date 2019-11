Entrevistan a los aspirantes a rector de la UNAM

Con cuestionamientos sobre inseguridad, proyecto de trabajo y relación con el gobierno federal, arrancaron ayer las entrevistas a los aspirantes a la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La primera fue Angélica Cuéllar Vázquez, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS), quien ingresó a las oficinas de la Junta de Gobierno a las 9:30 de la mañana y compareció durante tres horas.

“Fue una reunión espléndida que duró tres horas, estuvimos hablando del futuro de la Universidad. Me expresaron que les gustó mucho mi plan de trabajo y me hicieron preguntas puntuales sobre el mismo. Les preocupa el tema de la inseguridad. Todos estamos en el ánimo de mejorar la Universidad. Me sentí tranquila y con mucha empatía”, comentó Cuéllar.

El pasado 24 de octubre, la Junta de Gobierno dio a conocer que entrevistaría a tres de los cuatro universitarios que habían anunciado sus aspiraciones de convertirse en rector; la junta entrevistará a los aspirantes en sesiones individuales que se realizarán a partir del día de ayer.

El encuentro con la directora de Ciencias Políticas se llevó a cabo en el cuarto piso de la Torre de Rectoría y fue a puerta cerrada; hoy comparecerá el rector Enrique Graue Wiechers después de las 15:00 horas, y el jueves lo hará Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Se realizaron 35 cuestionamientos: dos rondas de preguntas de cada uno de los 15 integrantes de la Junta de Gobierno, y cinco interrogantes más. Los cuestionamientos versaron sobre los ejes del plan de trabajo, pero también sobre la situación de la Universidad, violencia de género, crecimiento de la UNAM y relación con el gobierno federal.

Se espera que la Junta de Gobierno sesione el viernes y que dé a conocer su determinación a más tardar la semana del 18 de noviembre, puesto que Enrique Graue Wiechers culmina su periodo de gobierno el día 17.