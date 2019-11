Entre jaloneos, descalificaciones, mantas y gritos de “fraude”, Rosario Piedra, tomó protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).



El senador Salomón Jara (Morena) y el panista Gustavo Madero, se empujaron en tribuna, mientras que las morenistas Citlalli Hernández y Martha Guerrero, detuvieron a Madero Muñoz, al grado de tirarlo al piso; en tanto, Eduardo Ramírez, presiona la presidenta Mónica Fernández tomarle la protesta a Ibarra, “presidenta tómale la protesta, presidenta”.

Lee también: Morena no cumple reposición de elección de la CNDH; Rosario Piedra tomará protesta



Las senadoras del PAN pedían no tocar a Madero, “no lo toquen, no lo toquen”, se escuchaba decir a Kenia López.





Desde su escaño, el coordinador Ricardo Monreal, se reía acompañado de Cristóbal Arias, y el expanista, Germán Martínez.

Lee también: Monreal propondrá reponer elección de titular de la CNDH



Rosario Piedra tomó protesta protegida por los morenistas, quienes gritaron: “sí se pudo”.