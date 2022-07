Enseñarán sobre violencia de género en libros de texto

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) trabaja con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la elaboración de los nuevos contenidos de los libros de texto gratuitos a fin de fomentar la igualdad y disminuir la violencia contra las mujeres, dice la presidenta de esa institución, Nadine Gasman.

“La secretaria de la SEP, Delfina Gómez, nos convocó a ser parte del equipo que trabaja en los nuevos contenidos de los libros de texto gratuitos, que son realmente un cambio esencial en términos de la concepción del rol de la educación, porque lo que lo que nos enseñan los libros de texto gratuitos tiene un impacto enorme en el resto de nuestra vida”, señala.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la funcionaria federal comenta que esta colaboración “es un proceso muy serio, muy profundo, en la que se junta esta nueva conceptualización que está basada en la igualdad y que además tiene un sello humanista de reconocimiento de nuestra multipluriculturalidad con una visión humanista, de igualdad y de solidaridad muy profunda que se lleva a las aulas en lo teórico y en lo práctico”.

Dice que para reducir la violencia contra ese sector de la población se tiene que transformar la mentalidad del magisterio y de los estudiantes.

“Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos cambiar la mentalidad de los niños y de profesores para que se sepan iguales, para que nos tratemos como iguales. Eso es lo que en el mediano plazo va a dar resultados más fuertes”, agrega.

¿Qué tipo de contenidos tendrán que incluir los libros de texto gratuitos para disminuir las violencias contra las mujeres?

—Nosotras hemos estado acompañando este proceso. Se modificó la Constitución para incorporar la perspectiva de género, para traer contenidos que en épocas anteriores habían sido medio puestos ahí, como son la igualdad, la educación sexual integral. Ha sido muchísimo trabajo, hemos estado dialogando y siendo parte de estos grupos, en los que hay expertos y docentes para aterrizar esta Nueva Escuela Mexicana, que se plantea desde la propia reforma constitucional.

¿Es posible cambiar el chip y la mentalidad en los estudiantes y en los maestros del país?

—Yo estoy convencida de que sí. Si fuera un chip como el del teléfono, pues vas, lo compras y te lo pones, pero lo que hay que hacer es desarrollar el chip. Por eso es tan importante el programa de igualdad, el modelo de prevención, porque lo que estamos planteando es una nueva forma de ser en la sociedad, respetando y celebrando todas nuestras diversidades, basándonos en los derechos humanos, en la solidaridad. Estoy convencida de que podemos crear sociedades mucho más humanas, solidarias y cuidadoras.

Para Gasman Zylbermann, las críticas que aseguran que el actual gobierno no ha apoyado a las mujeres, pues eliminó programas como Escuelas de Tiempo Completo y las estancias infantiles, son “leyendas urbanas”.

“Se ha ido haciendo esta como leyenda urbana. Cuando vemos los hechos tenemos el sexenio en el que más se ha transformado el papel de las mujeres y en el que más se ha apoyado a este sector de la población”, dice.

Asegura que se está construyendo un Sistema Nacional de Cuidados y “el dinero que iba a las estancias infantiles va para las mujeres trabajadoras, que están financiando las estancias infantiles, pero se le ha dado una prioridad a las mujeres indígenas”.

Comenta que en este sexenio se instaló el primer gabinete paritario, en el que las mujeres están en lugares estratégicos.

“Se inauguró la refinería de Dos Bocas con la primer secretaria de Energía de la historia. Este es un gobierno que ha puesto en el centro el tema de la igualdad, en el que vemos ejemplos muy específicos”, dice.

Y enumera los cargos que han sido dirigidos también por mujeres, como las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana. “La mitad de las secretarias, todas en puestos de toma de decisiones muy importantes”, agrega.

Precisa que las violencias contra las mujeres son un tema que Inmujeres “tomó muy en serio. Hemos estado trabajando desde que llegamos. Se conformó el grupo interinstitucional que le da seguimiento a todo esto. Sí hay un aumento, pero también una tendencia hacia la baja”.

Expone que existe un “esfuerzo nacional de realmente abordar el tema de las violencias contra las mujeres, de prevenirla, de contar con una política de cero tolerancia, aunque aún tenemos mucho que trabajar y para cambiar estos patrones culturales que les permiten a los hombres pensar que pueden disponer hasta de la vida de una mujer”.

Como mujer, no como funcionaria, ¿qué tanto le preocupan las violencias contra las mujeres?

—A nosotras, como funcionarias y obviamente como mujeres, como activistas y feministas, nos preocupa muchísimo la violencia contra las mujeres y las desigualdades. A mí como mujer, y evidentemente como funcionaria, me conmueve cada muerte, cada violencia, cada violación de derechos humanos de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes. Pero estamos trabajando todos los días, todo el tiempo para cambiar la situación. Y eso es lo que a mí como mujer, como feminista y como funcionaria me parece que es lo esencial. Ni estamos sentadas lamentándonos ni de brazos cruzados. Estamos viendo qué se está haciendo en el país. Por ejemplo, nosotras desde el instituto estamos promoviendo la creación de juzgados mixtos, que vean en primera instancia lo penal y lo familiar porque hemos visto que en Coahuila funciona.

Inmujeres acaba de publicar los Lineamientos para la Prevención y Atención del Acoso Sexual contra las Mujeres en el Transporte Público, que destacan que en 2018, 96% de las mujeres fueron víctimas por lo menos una vez de algún acto de violencia en el transporte público de la Ciudad de México, desde agresiones verbales, contacto físico forzado o persecución, y señala que en nueve de cada 10 casos quien agrede son hombres.

Señala que es una herramienta que se desarrolló junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que responde a una de las necesidades de las mujeres.

“Para que las mujeres sepan que eso que les pasa en las rutas no es normal. No es normal que te metan la mano o que te digan cosas que no quieres escuchar o que te estén torteando”, dice.