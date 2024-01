A nueve meses de que concluya la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentan en varias partes del país el número de calles, colonias, avenidas, incluso parques y comunidades que llevan su nombre.

En una revisión y visitas hechas por EL UNIVERSAL, se encontró que en la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Guerrero, su natal Tabasco y en Oaxaca, hay 11 lugares con el nombre del Jefe del Ejecutivo federal.

Destaca que las personas que viven en estas calles y colonias, la mayoría de manera irregular, cuentan ya con credenciales de elector expedidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en donde aparecen sus direcciones con el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, pese a que el Presidente de la República ha manifestado varias veces su rechazo a que se le ponga su nombre a lugares públicos.

La mañana del pasado 5 de enero, en su conferencia en Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó que en su testamento político se detalla que no quiere que le den su nombre a ninguna calle, parque, colonia, ejido o que se instale un monumento en su honor.

“Yo tengo en mi testamento, y a lo mejor lo voy a hacer público, mi testamento político, de que no quiero que le pongan mi nombre a ninguna calle, a ningún parque; que no me hagan ni un monumento, que no le pongan nombre a ningún ejido, a ninguna colonia, a nada”, insistió.

Por su ayuda cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal

En la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, en las faldas del cerro Tezontitla, existe la calle López Obrador, la cual fue fundada a inicios de 2000 y desde hace más de 10 años lleva el apellido del Mandatario federal por los programas sociales que impulsó cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México y por apoyos que dio a los habitantes de esta calle.

La calle López Obrador mantiene un paisaje rural, en donde se observan docenas de borregos pastando en los terrenos donde se siembra maíz, nopal, y árboles de aguacate, durazno y nísperos.

Fundadores de la calle recuerdan que en 2003 una comisión de pobladores se reunió y decidió acudir a las oficinas del entonces gobierno del Distrito Federal para solicitarle al gobernante en funciones su ayuda para que las pipas pudieran subir a su calle para que les surtiera agua.

Tras la exitosa reunión, los pobladores de esta calle de Xochimilco decidieron nombrar, por acuerdo de asamblea, a esa arteria como López Obrador.

Calle con nombre de su esposa

En Coatzacoalcos, Veracruz, un asentamiento irregular lleva no solamente el nombre completo del presidente, sino que sus 300 pobladores han nombrado por consenso a sus calles Beatriz Gutiérrez Müller, Cuarta Transformación y Bienestar.

También en el puerto de Veracruz existe la colonia López Obrador, localizada en el ejido Dos Caminos, de casi 100 metros y nombrada así en honor al Presidente de la República. Sin pavimento, drenaje y agua, pobladores informan que hace cerca de hace cuatro años invadieron terrenos del ejido Dos Caminos, cerca de la vía del tren, ante la necesidad de tener un hogar.

En el municipio de Arcelia, Guerrero, existe desde hace un par de años una colonia que lleva el nombre del actual presidente de la República.

En Macuspana, Tabasco, tierra natal del Jefe del Ejecutivo federal, una calle de la colonia Los Mangos lleva el nombre Lopez Obrador. A 120 kilómetros de ahí, en el municipio de Paraíso, Tabasco, existe asimismo un estrecho callejón al cual le pusieron el nombre completo del Presidente.

En Vicente Chicoloapan, en Chimalhuacán, Estado de México, se localiza una avenida que lleva el nombre del Titular del Ejecutivo federal. En tierras de la organización priista Antorcha Campesina se encuentra la avenida Andrés Manuel López Obrador, nombre que desde hace un par de años le dieron los habitantes de esta zona de terrenos que fueron invadidos desde la década de los 90.

En la comunidad San Juan Bautista, en Tuxtepec, Oaxaca, una calle de 200 metros lleva el nombre López Obrador, y en ese mismo estado, pero cerca de Huatulco, una comunidad decidió ponerle el nombre del Mandatario federal y para informar que se ha llegado a esta, sobre la carretera a Salina Cruz, los pobladores colocaron una manta con la fotografía del presidente López Obrador.

En La Concepción, Veracruz, también se encuentra una calle con el nombre del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.