Empresarios y comunicadores desestiman documento de BOA

Cámaras industriales, periodistas, comunicadores e intelectuales recibieron con sorpresa el señalamiento de la Presidencia de la República que los acusa de integrar un Bloque Opositor Amplio (BOA), por lo que se deslindaron de la misma.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo desconocer de dónde procede, y si es veraz o no, el supuesto documento por el que se dio una lista de integrantes del BOA, mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que no tiene conocimiento ni participa o respalda a ningún bloque.

Otras personalidades acusadas, como Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Víctor Trujillo Brozo, Pablo Hiriart, León Krauze, Leo Zuckermann, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, además de los analistas Jorge Castañeda, Denise Dresser y María Amparo Casar, se deslindaron del señalamiento a través de sus redes sociales, algunos con tono serio y otros, incluso, a manera de burla.

Loret de Mola, colaborador de EL UNIVERSAL y conductor, no hizo un comentario explícito y sólo compartió en Twitter las palabras de Jesús Ramírez Cuevas, con caras sonrientes y con la canción de La Boa, de La Sonora Santanera.

Con el mismo tono respondió el periodista Ciro Gómez Leyva, quien fue tajante al sentenciar: “No soy ‘promotor ni actor’ de un bloque opositor amplio. No firmé ningún documento titulado Rescatemos a México. No me metan en

su complot”.

Víctor Trujillo, reconocido por su personaje Brozo, se sumó a otras figuras como Enrique Krauze, historiador y director de la revista Letras Libres, y Leo Zuckermann, conductor de un programa televisivo y columnista, quienes rechazaron rotundamente ser parte de algún bloque o llevar a cabo alguna conspiración política .