Empresaria que acompañó a AMLO a EU llama a The Economist a “rectificar”

Luego del artículo publicado por la revista inglesa The Economist en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, la empresaria mexicana Patricia Armendáriz salió en defensa del mandatario.

Este viernes, la CEO de Financiera Sustentable publicó un hilo en su cuenta de Twitter en el que se dirigió al medio británico y pidió respaldar con pruebas los dichos sobre el presidente mexicano y su supuesto cruzada por acallar las voces opositoras a su gobierno.

“'(Las acciones del mandatario) Parecen un intento de silenciar las voces críticas en los medios mexicanos por parte de un presidente populista que ya ha obstaculizado a instituciones anteriormente independientes como la Suprema Corte y las agencias reguladoras'. Esta es una acusación seria. ¡Pruébenlo!", exigió.

El texto titulado "AMLO’s war against the intelligentsia", traducido como "La guerra de AMLO contra la élite intelectual", recoge declaraciones del director de Letras Libres, Enrique Krauze, quien señaló que “La palabra presidencial es muy poderosa en México. No sabes cómo lo interpretará la gente si continuamente señala a alguien como un enemigo”.

Por lo anterior, la publicación aseguró que el presidente López Obrador se comporta así por su "alergia" a las críticas o por un intento de dividir a la población. Además, fue comparado con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con quien, afirma, "la principal diferencia entre ellos es simplemente que el mexicano habla más suave y tiene mejores modales".

En tanto, la empresaria, que acompañó al mandatario mexicano durante su visita a Estados Unidos, instó a que el medio siga trabajando como lo ha hecho durante décadas, aportando evidencia y datos que prueben sus dichos, ya que eso los ha llevado a ganarse "el respeto de economistas y pensadores serios por igual".

"Su artículo me parece copiado y pegado irresponsablemente por la opinión de un grupo de personas que se han opuesto al Sr. @lopezobrador_ y cuya opinión no está respaldada por muchos".

Y agregó: "Pueden hacer algo mejor que arriesgar su reputación. Como economista seria y responsable, pero principalmente como patriota mexicana, quedo a su disposición para aclarar y rectificar sus opiniones irresponsables sobre el presidente de México".



