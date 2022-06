Elecciones 2022. “El pueblo es mucha pieza”, dice AMLO tras celebrar resultados electorales que favorecen a Morena

Tras los comicios de ayer donde Morena se llevó seis de cuatro gubernaturas, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró al señalar “ahí están los datos, el pueblo es mucha pieza. Lo que siempre he dicho y se niegan a aceptarlo nuestros adversarios”.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que no debería darle consensos a los opositores, pero los llamó a hacer una revisión de su estrategia electoral.

“Les afecta mucho, lo digo de manera sincera, su clasismo su racismo, es que desprecian al pueblo, no le tiene amor al pueblo, ahí está esencia de todo”.

“Uno de los conservadores más leídos, el señor (Martín) Moreno dicen que los que no apoyan son los más ignorantes; la interpretación es que si ganan es porque tiene el voto de los más pobres y los más ignorantes y hablamos de personas así o de Castañeda que dice que Putla ‘es un pueblo horroroso’. “Eso les perjudica mucho porque desgraciadamente y es el fruto podrido de la política neoliberal hay una monstruosa desigualdad económica y social y los de arriba son muy pocos, entonces cómo se va a participar insultando y despreciando a los jóvenes, negándoles el derecho a la injusticia”.

Lea también: Morena gana 4 y oposición 2

El presidente López Obrador mostró que de acuerdo con datos del PREP de los estados, Morena y sus candidatos ganaron las gubernaturas de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, mientras que la oposición mantuvo Durango y Aguascalientes.

Pero más allá de los resultados, dijo, es muy satisfactorio el que no hubo actos de violencia graves, a pesar de que en las elecciones se encienden las pasiones no hubo fallecimientos, no hubo violencia, los ciudadanos como siempre se portaron a la altura de las circunstancias.

“Mis felicitaciones a todos los que participaron ayer en seis estados, lo más importante lo subrayó, fue la no violencia que se instalaron casi todos las las casillas y no se le diera espacio a la nota roja”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.