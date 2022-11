EL UNIVERSAL invita al Foro: El papel y trascendencia de Ricardo Flores Magón en la Revolución Mexicana

Este viernes 18 de noviembre en punto de las 12:00 horas, EL UNIVERSAL en colaboración con Periódicos Asociados en Red y el Center for U.S.- Mexican Studies, US San Diego, te invitan a que sigas la transmisión del foro “El papel y trascendencia de Ricardo Flores Magón en la Revolución Mexicana”.

En la conversación que transmitirá El Gran Diario de México a través de sus redes sociales, participara como moderador Ernesto Velázquez Briseño, Coordinador del Consejo Editorial Consultivo de El Universal.

Como panelistas se contará con la participación del Dr. Javier Garciadiego Colegio de México. UNAM. Miembro del Colegio Nacional, la Dra. Josefina Mac Gregor Colegio de Historia. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM y la Dr. Claudio Lomnitz Universidad de Columbia. Miembro del Colegio Nacional.

Sigue aquí la transmisión:

Facebook: El Universal Online

Twitter: El_Universal_Mx

YouTube: ElUniversalMex

vare