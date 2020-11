EL UNIVERSAL gana Premio Nacional de Periodismo en 2 categorías

Los colaboradores de EL UNIVERSAL María de Jesús Peters Pino y Ángel Boligán ganaron el Premio Nacional de Periodismo número 19, con la fotografía Crisis humanitaria rebasa al gobierno y la caricatura Libertad periodística, respectivamente.

En una transmisión virtual en redes sociales, el Consejo Ciudadano de este organismo resaltó el trabajo de todos los ganadores, quienes fueron elegidos entre más de mil 200 participantes.

Al respecto, Omar Guillermo García, periodista y académico de la Universidad de Guadalajara e integrante del Consejo Ciudadano destacó que la fotografía de Peters “condensa en un cuadro las consecuencias humanas de las políticas migratorias”.

Además, recordó que la pieza relata la angustia de Fabiola —una madre haitiana y su hijo— dentro de un albergue montado por el Instituto Nacional de Migración (INM), en Tapachula, Chiapas, publicada en EL UNIVERSAL el 26 de junio de 2019.

En la categoría de Caricatura y humor, anunciada también por García, se resaltó el trabajo de Boligán en su cartón publicado el 25 de mayo de 2019, el cual, dijo, “es una metáfora de la crisis de medios de comunicación”.

Al respecto, Peters celebró este segundo premio para la fotografía, pues anteriormente ganó el reconocimiento por Mejor Fotografía por el Grupo de Diarios de América, misma que, en sus palabras, “refleja el sufrimiento de una madre”.



Crisis humanitaria rebasa al gobierno se publicó el 26 de junio de 2019.



“Recuerdo que ese día, aproximadamente a las 8:00 horas, me avisaron que había protestas en una feria que había sido habilitada por el INM, en específico en un refugio que era para africanos y haitianos. Los reclamos eran porque no había condiciones para alojarlos. Fabiola decía que su hijo estaba enfermo y no tenían atención médica.

“Para mí fue muy difícil hacer la cobertura porque tanto el Ejército, la Guardia Nacional, la policía y elementos de migración me tapaban para que no pudiera captar lo que estaba pasando en ese momento.

“Sin embargo, me di cuenta de que por debajo de ese portón había un espacio, entonces, cuando me vieron, Fabiola se abalanzó, rompió el cerco militar y se tiró abajo del portón, donde yo estaba. Pedía ayuda, me pedía auxilio”, señaló en entrevista.

Para Peters y Boligán, ser merecedores a este premio representa una gran satisfacción, pero también es una gran responsabilidad, ya que, dijeron, los alienta a seguir siendo la voz de los que no pueden señalar la realidad de un lugar o una situación en específico en la época tan difícil en la que vivimos.

En ese sentido, Boligán manifestó que su caricatura habla sobre la libertad y la ética periodística, que, dijo, no debe ser coartada por el dinero.



Ángel Boligán mencionó que su caricatura retrata la libertad y la ética periodística.



“Sabemos que no todos los periodistas tienen la misma ética o las mismas libertades para trabajar cuando se recibe un dinero, el llamado chayo. Trato de representar a ese periodista que tiene unas alas muy grandes, que para mí son símbolo de la libertad, de poder volar, expresarse; sin embargo, las tiene atadas porque recibió una bolsa de dinero y compromete su pensar”.

Los demás ganadores a este premio son, en la categoría de Crónica, Los jornaleros forenses, de Gatopardo, autoría de Wendy Selene Pérez, Paula Mónaco y Miguel Tovar; en Reportaje, A cinco años del derrame de tóxicos en ríos de Sonora, por el Proyecto Puente; en Entrevista, Virgilio Caballero, la voz de los sin voz, de TV UNAM y de María Elvira García Espinosa de los Monteros. También, en Cobertura Multiformato, ganó Yumanos, de Pie de Página.

Se otorgó una mención honorífica para Energía Limpia, contratos Sucios, de Diana Manzo, para Conectas; en Difusión de la Ciencia y Cultura, resultó ganador Cuatro Ciénegas, principio de vida, por canal Once. El premio de trayectoria periodística fue para Alma Guillermoprieto.

Durante el encuentro virtual se señaló que será el próximo 27 de noviembre cuando se entreguen todos los galardones en una ceremonia con ese mismo formato.