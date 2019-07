Bajo Reserva Exprés. El tigre del nuevo secretario de Hacienda

CDMX.- El bateador emergente que ayer se sacó la rifa del tigre, Arturo Herrera, el nuevo secretario de Hacienda, tiene un camino muy empedrado para transitar en los próximos días. Nos dicen que a partir de hoy tiene exactamente 60 días para acabar el Paquete Económico que deberá entregar a la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre próximo.

Nos hacen ver que aunque don Arturo no es para nada un novato, este tema del paquete no será nada sencillo pues deberá contemplar todas las modificaciones solicitadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar los programas, recortar gasto y dependencias que ya no estarán más en la Cuarta Transformación; así como definir cuáles serán sus proyectos estrella para el próximo año.

Este Paquete Económico, (que incluye el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos), será el primer documento elaborado completamente por la administración de López Obrador, debido a que el Presupuesto que se está ejerciendo este año se hizo en conjunto con la administración saliente de Enrique Peña Nieto.

Así, que en cuanto sea ratificado por la Cámara de Diputados el nuevo encargado de las finanzas nacionales deberá poner todas sus baterías en este tema para evitar complicaciones y mandar malas señales a los mercados.

De este modo, don Arturo tendrá la primera prueba para domar al tigre que se ganó ayer en una rifa.